Elon Musk'tan Bitcoin'in mucidine ilişkin yeni iddia

30 Aralık 2021 Perşembe, 10:58

Elon Musk, üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen halen ortaya çıkmayan mucidin Nick Szabo olabileceğini belirtti. Szabo'nun Bitcoin'in mucidi olabileceği farklı kaynaklar tarafından da iddia edilmişti.

Yapay zeka araştırmacısı Lex Fridman’ın Bitcoin’in yaratıcısı Nakamoto'nun gerçek kimliği hakkında ne düşündüğü sorusuna Musk, "Bitcoin'in piyasaya sürülmesinden önce fikirlerin evrimine bakabilir ve bu fikirler hakkında kimin yazdığını görebilirsiniz" dedi.

''SORUMLU OLAN KİŞİ GİBİ GÖRÜNÜYOR''



Musk, Bitcoin'i kimin yarattığını "açıkça" tam olarak bilmediğini, ancak Szabo'nun teorilerinin dünyanın önde gelen kripto para biriminin yaratılması için temel göründüğünü söyledi.

"Görünüşe göre Nick Szabo, bu fikirlerin evriminden muhtemelen herkesten daha fazla sorumlu" diyen Musk, "O Nakamoto olmadığını iddia ediyor, ama bunun ne burada ne de orada olduğundan emin değilim. Ancak Bitcoin'in arkasındaki fikirlerden herkesten daha fazla sorumlu olan kişi gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

EN YAKIN DİLSEL BENZERLİK SZABO'NUN

Bitcoin, Ekim 2008'de Satoshi Nakamoto tarafından ortaya çıkarıldı. Nakamoto'nun Bitcoin cüzdanında ilk günden bu yana hiç hareket yaşanmazken, kimliğine ilişkin de birçok spekülasyon dolaşıyor.

Diğer yandan 2014 yılında dilbilimciler tarafından yapılan araştırmada Satoshi'nin Nick Szabo olabileceği belirtilmişti. Araştırmacılar, Szabo ve 10 potansiyel ismin yazıları ile Bitcoin'in manifestosunun teknik incelemesini yapmıştı.

Araştırma sonucunda, en yakın dilsel benzerliğe Szabo'nun sahip olduğu belirtilmiş, diğer yazarların onun kadar iyi bir eşleşme yakalayamadığı kaydedilmişti.

2015 yılındaki bir New York Times raporu da Bitcoin'in ortaya çıkışını Szabo’ya bağlamıştı.

1998 yılında 'Bit Gold' isimli bir dijital varlığın yaratıcı da olan Szabo ise bu iddiaları reddetmişti.