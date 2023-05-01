Emeğin milli gelirden aldığı pay AKP döneminde yüzde 26.5 ile tarihinin en düşük seviyesinde: Emekçiyi yoksullaştırdılar

Yayınlanma: 01.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.05.2023 - 04:00

1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü bugün tüm yurtta kutlanacak. Emekçiler bu yılki 1 Mayıs’a yüksek enflasyon karşısında daha fazla yoksullaşarak girdi. Ücretler hızla erirken, asgari ücret de açlık sınırının altında kaldı. Sendikalaşma ise çok düşük. Çalışırken enflasyon altında ezilen emekçi, emekliliğinde de “yoksullukta eşitlendi.” Emekçinin milli gelirden aldığı ay 2022 yılı son çeyreğinde yüzde 26.5’e gerilerken işsizlik oranı ise yüzde 10 ile çift hanelerden gerilemedi. Emekçilerin içinde bulundukları tablo şöyle:

ENFLASYON EZİYOR: Ücretler ağır enflasyon karşısında hızla eriyor. Toplusözleşmeli işyerlerindeki işçiler enflasyon karşısında kısmen de olsa korunabilirken, sözleşmenin olmadığı işyerlerindeki işçiler ağır enflasyon altında eziliyor. Özel sektördeki işçilerin büyük bir bölümü asgari ücretle çalıştırılıyor. Asgari ücrete yapılan artışlar ise emekçiyi “açlık” sınırının üzerinde tutamıyor.

“AÇLIK” ÜCRETİ: İktidar asgari ücrete yılda iki kez zam yapmakla övünüyor. Ancak şu anda 8 bin 506 lira olan asgari ücret 10 bin 135 liraya ulaşan açlık sınırının çok altında kaldı. Yaklaşık 8 milyon işçinin ücreti haline gelen asgari ücret 33 bin 15 liraya varan yoksulluk sınırı ile karşılaştırılamıyor bile. Türk-İş bekâr bir çalışanın aylık toplam yaşama maliyetini 13 bin 165 lira olarak hesapladı.

EMEKÇİLER ÖLÜYOR: Çalışanlar her yıl iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Birçoğu önlenebilir kazalarda can veriyor. DİSK’in verilerine göre, AKP’nin iktidara geldiği Kasım 2002’den bugüne iş kazalarında en az 30 bin 400 işçi yaşamını yitirdi.

MEMURU DUYAN YOK, EMEKLİ AÇLIĞA MAHKÛM: Memur maaşları daha 3 ay geçmeden eridi. Emekliler ise zorda. İktidar en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya çıkardı. Ancak bu rakam açlık sınırının da asgari ücretin de çok altında.

SOSYAL DİYALOG BİTTİ: İktidar ile konfederasyonlar arasındaki sosyal diyalog mekanizmaları da tıkanmış durumda. “Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu ile Çalışma Meclisi” uzun zamandır toplanmıyor.

İŞSİZLİK KISKACI: Resmi verilere göre işsizlik yüzde 10. İşsiz sayısı da 3,5 milyon. Geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 23.4’e ulaşmış durumda. Buna karşın DİSK-AR’ın verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısı 9 milyona ulaştı.