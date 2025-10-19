Emekçi açlık sınırının altındaki ücretlerle geçinmeye çalışırken: Şirketlere milyarlar akacak

TBMM’ye sunulan bütçe verilerine göre, şehir hastanelerinde, hastanelerin hizmet alımı yoluyla sunduğu hizmetler için gelecek yıl 57.4 milyar lira bütçe ayrıldı. Bu yıl bu hizmetler için ayrılan tutar 37.4 milyar liraydı. Haziran sonu itibariyle harcama 23.5 milyar lira oldu. Bu rakamın 2027’de 63.7, 2028’de de 68.8 milyar liraya çıkması öngörülüyor. Şehir hastaneleri yatırımlarının kullanım bedeli olarak da bu yıl ayrılan bütçe 67.1 milyar liraydı. Haziran sonu itibariyle harcama 28.5 milyar lira oldu. Gelecek yıl için ise 78.6 milyar lira ayrıldı. Bu rakamın 2027’de 85 milyar liraya, 2028’de de 90.2 milyar liraya çıkması öngörülüyor.

YOLLARA MİLYARLAR

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde de garanti ve katkı ödemeleri için milyarlarca liralık bütçe ayrıldı. Karayolları’nda ulaştırma projelerine ilişkin trafik garantileri ve katkı ödemeleri için bu yıl 94.6 milyar lira kaynak ayrılmıştı. Haziran sonu itibariyle harcama 42.7 milyar lira oldu. Gelecek yıl garanti ve katkı ödemeleri için tam 101.3 milyar lira bütçe ayrıldı. 2027’de bu rakamın 125 milyar liraya, 2028’de de 150 milyar liraya çıkması öngörülüyor.

Garanti ve katkı ödemeleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinde de kaynak var. Ulaştırma projelerine ilişkin trafik garantileri ve katkı ödemeleri için bu yıl Ulaştırma Bakanlığı bütçesinden ayrılan kaynak 3 milyar liraydı. Haziran sonu itibariyle harcama 959.5 milyon lira oldu. Gelecek yıl için ise 500 milyon lira kaynak ayrıldı.