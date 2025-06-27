Emekçi yok, vergi istisnası var

İçerisinde emekli ve emekçinin beklediği aylıklarda artış, vergi dilimleri gibi hiçbir düzenlemenin yer almadığı ekonomiye yönelik “torba teklif” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilirken, kamuya alınacak bazı araçlardaki vergi istisnasının kapsamı biraz daha genişletildi. Giyim yardımını ayni yerine nakdi yapan kamu personeline “afta” da kapsamın genişletilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

“Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” önceki gün komisyonda kabul edildi.

Geçtiğimiz günlerde Sayıştay, kamuda toplu sözleşme hükümlerine aykırı olarak giyim yardımlarının ayni yerine nakdi olarak yapıldığını tespit etmiş ve oluşan kamu zararının kamu personelinden alınmasını istemişti. Teklif ile toplu sözleşme hükümlerine aykırı olarak personele koruyucu giyim ve donanım malzemesini ayni yerine nakdi yapan kamu personeline “af” getiriliyordu.

31 Mayıs 2025 tarihine kadar yardımı ayni yerine nakdi yapan kamu personeli hakkında idari ve/veya mali takibat yapılmayacak ve başlamış olanlar da işlemden kaldırılacaktı. AKP görüşmeler sırasında önerge verdi. “Afta” kapsam genişletildi. Teklifte sadece “koruyucu giyim ve donanım malzemesi” yardımını ayni yerine nakdi yapan kamu personeline “af” getiriliyordu. AKP’nin önergesi ile “giyim yardımı, kıyafet yardımı, koruyucu giyim yardımı, koruyucu giyim malzemesi, koruyucu donanım malzemesi” yardımlarını ayni yerine nakdi yapan kamu personeli “af” kapsamına alındı. Böylece kapsam genişlemiş oldu.

KAMU ARAÇLARINA İSTİSNA

Teklifte, ulusal güvenlik kuruluşlarına, milli savunma ve iç güvenlik maksadıyla alacakları ve münhasıran bu amaçla kullanacakları, yerli oranı yüzde 40 olan binek otomobiller ile kamyon, kamyonet, kamyonet grubunda yer alan arazi taşıtları ve motosikletlerin ilk iktisabında ÖTV istisnası getiriliyordu. AKP önerge verdi. Önergeyle, bu kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da maddeye eklenerek istisna kapsamına alındı.

AKP’nin bir başka önergesi ile Katma Değer Vergisi Yasası’nda da değişiklik yapıldı. Buna göre, ulusal güvenlik kuruluşlarına, milli savunma ve iç güvenlik maksadıyla alacakları ve münhasıran bu amaçla kullanacakları hafif ticari taşıtlar, kamyon, kamyonet, kamyonet grubunda bulunan arazi taşıtları ve motosikletlerin teslimi KDV’den istisna edildi.