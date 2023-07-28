Emekçi zamlara karşı sokağa indi: Geçinemiyoruz

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:00

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), her geçen gün ağırlaşan geçim sıkıntısına karşı işçileri meydanlara çağırdı. Örgütlü olduğu fabrikaların yanı sıra şehir meydanlarında da sokağa çıkan işçiler, taleplerini sıraladı.

İzmir’deki eylemde basın bildirisini DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okurken Ankara’daki eylemde konuşan İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün “Enflasyonun sıfıra düştüğünü ilan edenlerin masallarına karnımız tok. Çarşıda, faturalarda karşı karşıya kaldığımız gerçeği biliyoruz” dedi.

"PATRONLARA VERGİ GELSİN"

İstanbul’daki eylemde konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise şunları söyledi: “Seçimlerden önce kaşıkla verilen ne varsa şimdi kepçeyle, kazanla geri alınıyor. İktidar vekilleri zamlar ve vergilere ilişkin önergenin reddi için olağanüstü çabayla TBMM’yi doldururken biz susmuyoruz: Bu zamlarla, bu vergilerle geçinemiyoruz. Patronların vergileri sıfırlanırken, biz dilim dilim soyuluyoruz. KDV-ÖTV gibi tüketimden alınan vergilerin artırılması ile yük yine bizim sırtımıza biniyor.”

İşçilerin dile getirdikleri talepler şöyle: