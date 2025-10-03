Emekçiden bütçe eylemleri: 'Beklentiyi bırak, gerçeğe bak'

Emekçi, TBMM’de bu ay sonunda başlayacak olan bütçe görüşmeleri sırasında başta zam olmak üzere taleplerini bir kez daha dile getirecek. Memur toplu sözleşmesindeki zam oranlarının artırılması istenecek. Bunun için siyasi partiler ve milletvekilleri ile görüşmeler yapılacak. Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, uğradıkları haksızlıkların giderilmesini istediklerini belirterek, bütçe sürecinde eylemler de yapacaklarını söyledi.

2026 Bütçesi 17 Ekim’de TBMM’ye sunulacak. Böylece Meclis’teki yaklaşık 2 aylık bütçe maratonu süreci de başlayacak. Bütçe önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Daha sonra da TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak. Emekçinin gözü kulağı da bütçe görüşmelerinde olacak. Memur ve memur emeklilerine hakem kurulu tarafından 2026 için yüzde 11+7, 2027 için de yüzde 5+4 zam verilmişti. Memur konfederasyonları bütçe görüşmeleri sırasında zam oranlarının yükseltilmesi için bir dizi temasta bulunacak.

‘HAKSIZLIKLAR DÜZELTİLSİN’

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Meclis’te bütçe görüşmelerinin başlamasını beklediklerini, TBMM’yi ziyaret ederek tüm partilerden toplu sözleşme sürecinde kabul edilmeyen maddeler hakkında yasal değişiklik yapılmasını isteyeceklerini söyledi. Bu süreçte demokratik haklarını kullanarak eylemler de yapacaklarını dile getiren Yıldırım, “Toplu sözleşmede çalışanların uğradığı haksızlıkların düzeltilmesini istiyoruz. Bütçe görüşmelerinin sonuna kadar taleplerimizi gerek Meclis’te, gerekse de Meclis dışında dile getireceğiz” dedi.

‘GERÇEK ENFLASYON GÖRÜLMÜYOR’

Yıldırım, toplu sözleşmede verilen zam oranlarının düşük kaldığına da işaret ederek, “Hiçbirşey verilmedi ki zaten. Merkez Bankası’nın ve iktidarın hiçbir zaman tutmayan enflasyon hedefleri üzerinden zam veriliyor. Gerçek enflasyon ise görmezden geliniyor. Yaşanan zamları, mevye-sebzedeki artışları karşılamayan beklenti enflasyonunu kabul etmiyoruz” diye konuştu. 6 ayda bir verilen enflasyon farklarının memur için ciddi oranda kayıplara neden olduğunu da dile getiren Yıldırım, enflasyon farklarının aylık olarak ödenmesi gerektiğini vurguladı.

BEKLENTİYİ BIRAK, GERÇEĞE BAK!

Yıldırım, beklenti üzerinden değil, yaşanmış enflasyon üzerinden zam verilmesi gerektiğini de söyledi. Bu yıl enflasyonun yüzde 30’un üzerinde olabileceğini belirten Yıldırım, memura düşük enfasyon üzerinden zam verilmesi uygulamasının değişmesi için her türlü girişimde bulunacaklarını dile getirdi. Seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılması için de talepleri olacağını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

“Bütçe görüşmeleri sırasında bu taleplerimizi dile getireceğiz. Toplu sözleşme için gerekirse Meclis’te yeniden yasa çıkarılmasını isteyeceğiz. Asgari ücretin düşüklüğü, emekliye verilmeyen seyyanen zam, memura yaşanan değil beklentiye göre verilen zamlar. Bunların hepsinin değiştirilmesi gündemimizde olacak. Tüm bunların değişmesi için milletvekillerine de, siyasi partilere de büyük görev düşüyor.”