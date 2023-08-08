Emekçiye yine yoksulluk düştü: Set çalışanları adalet istedi!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2023 - 04:00

Her geçen gün artan zamlar ve yüksek enflasyon emekçi kesimi yoksullaştırmaya devam ediyor. Bazı sektörlerde ise gelir adaletsizliği yaşanması, durumu gözler önüne seriyor. Geçen günlerde dizilerde oynayan başrol oyuncularının yeni sezonda bölüm başı alacakları ücretler açıklandı. Oyuncuların aldıkları yüksek ücretler dikkat çekti.

‘BÜTÇE YOK‘ DENİLİYOR

Sinema, reklam, dizi ve TV programlarında çalışan set emekçileri düşük ücretle ağır koşullarda çalışmalarına karşın, oyuncularla aralarındaki yüksek gelir adaletsizliği eleştirilere neden oldu. Birçok set çalışanı emeklerinin karşılığını alamadıklarını dile getirerek tepki gösterdi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Sinema TV Sendikası Genel Sekreteri Damla Kırkalı, bütçelerin ve ücretlerin sektördeki mecralara göre değişkenlik gösterdiğini belirtti. Bahsi geçen oyuncu ücretlerinin ulusal kanal dizilerinin bütçelerine ilişkin iyi bir tablo çizdiğini belirten Kırkalı, “Söz konusu kamera arkası çalışanları olunca ‘Bütçe yok’ denip ilgili ekiplerin dernek ve oluşumlarının açıklamış olduğu taban ücretlerin çok altında ödemeler yapılıyor. Haftalık ödeme yerine bölüm başı ödeme, sigortasız çalışma, uzun mesai saatleri gibi birçok hak ihlali de yapılıyor. Dolayısıyla, yaklaşık aynı saatler süresince çalışan oyuncular ve set çalışanları arasındaki uçurum daha da göze çarpar hale geliyor” dedi.

‘ÜCRETLER AZ’

Gelir dağılımının daha adil olması için sendika olarak, sektördeki tüm ekiplerin dernek ve oluşumlarıyla istişare halinde olduklarını da belirten Kırkalı, “Temmuz ayında açıklamış olduğumuz taban ücretlerin altında çalışılmasının karşısında duruyoruz. Çalışma koşulları da hesaba katıldığında maalesef bu ücretler hâlâ olması gerektiği seviyede bile değil. Unutmamak gerekiyor ki günün sonunda bir diziyi, filmi mümkün kılanlar yalnızca yönetmen, yapımcı ve oyuncular değil, kamera arkasında emek veren set çalışanları” ifadelerini kullandı.