Emekli adalet istiyor

Yayınlanma: 03.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 03:00

İktidarın en düşük emekli aylığı olarak 7 bin 500 lirada eşitlediği milyonlarca emekli, AKP’nin temmuz ayında yapılacağını vaat ettiği düzenlemeyi bekliyor. Emekliler, “en az aylık” yerine önce kök maaşın düzeltilmesini, sonra da bunun üzerine zam yapılmasını istiyor. Kök aylıklarda düzeltme yapılmasının yolu da öncelikle 2000 sonrasına intibaktan geçiyor.

Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) araştırmalarına göre, şu anda emeklilerde kök maaşı 3 bin 500 lira olanlar var. Ancak ağırlık 4 bin 500 lirada kümeleniyor. Kök maaşı en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın altında 6 bin, 7 bin 400 olanlar da bulunuyor. Bütün bu emeklilerin aylıkları aradaki fark Hazine tarafından karşılanarak 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu kapsamda olan yaklaşık 9.5 milyon emekli var.

Toplam emekli sayısının yaklaşık 15 milyon olduğu düşünüldüğünde emeklilerin yarısından fazlası 7 bin 500 lira aylık alıyor. Ortalama emekli aylıkları ise 8 bin 500, 9 bin lira civarında bulunuyor.

Temmuzda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak enflasyon oranındaki zam ise kök aylıklarına olacak. 3 bin 500 lira kök aylığı olan emeklinin aylığı 7 bin 500 TL’ye gelene kadar 3-4 kez zam alması gerekecek.

‘YOKSULLUKTA EŞİTLENDİLER’

İktidar en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL olması yüksek prim kazancı ve daha fazla prim gün sayısı olanları mağdur etti. İktidar da bunu itiraf etmiş ve aylıklar için prime göre bir düzenleme yapılacağı açıklanmıştı.

TÜED, öncelikle 2000 sonrası için “intibak” yapılmadan emekli aylıklarındaki eşitsizlik ve adaletsizliğe hiçbir çözüm bulunamayacağına vurgu yapıyor. İntibak, hangi dönemde emekli olursa olsun prim kazancı, prim ödeme gün sayısı eşit olanların aylıklarının eşitlenmesi, farklılıkların ortadan kaldırılması anlamına geliyor.