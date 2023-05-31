2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar? EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. 2023 yılında 28 Haziran'a denk gelen Kurban Bayramı, 4 gün boyunca devam edecek. Peki, Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:35
Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar? EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?
Abone Ol google-news

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere emeklilere ödenmeye devam ediyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı arama motorlarında yapılan aramalarda üst sıralarda yer almaya başladı. EYT'liler Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi alacabilecek mi diye merak ediyor. Peki, Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar? EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belirlenmişti.

Emekliler, Kurban Bayramı için bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emeklilere yatırılan bayram ikramiyesine zam yapılmıştı. Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükseltilmişti. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecekler. Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi ve ekonomistlerin beklentisine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisi için doğrudan belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının yüzde 20-23 arasında olması bekleniyor. Bu rakama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği refah payı eklenecek ve zamlı maaşlar hesaplara yatacak.

Kamu işçisine verilen yüzde 45 zam ve en düşük emekli maaşının net 22 bin TL'ye yükselecek olması burada emekliler için de referans değer olacak. Temmuzda emekliler için kademeli zam formülü üzerinde çalışılıyor.


Emekli Emekli Bayram İkramiyesi emekli maaşı emekliler emeklilik Kurban Bayramı Bayram ikramiyeleri bayram ikramiyesi ikramiye

İlgili Haberler

Gezi 10 yaşında: Gezi Parkı eylemleri ne zaman, neden başladı?

Gezi 10 yaşında: Gezi Parkı eylemleri ne zaman, neden başladı?
The Days izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor! The Days ne zaman, nerede yayımlanacak? The Days dizisinin konusu ne?

The Days izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor! The Days ne zaman, nerede yayımlanacak? The Days dizisinin konusu ne?
Survivor 2023 finali ne zaman yapılacak? Survivor 2023 finali nerede yapılacak?

Survivor 2023 finali ne zaman yapılacak? Survivor 2023 finali nerede yapılacak?

En Çok Okunan Haberler