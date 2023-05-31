Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar? EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?

Yayınlanma: 31.05.2023 - 17:35

Güncelleme: 31.05.2023 - 17:35

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere emeklilere ödenmeye devam ediyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı arama motorlarında yapılan aramalarda üst sıralarda yer almaya başladı. EYT'liler Kurban Bayramı'nda bayram ikramiyesi alacabilecek mi diye merak ediyor. Peki, Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 bayram ikramiyesi ne kadar? EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belirlenmişti.

Emekliler, Kurban Bayramı için bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emeklilere yatırılan bayram ikramiyesine zam yapılmıştı. Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL'den 2 bin TL'ye yükseltilmişti. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecekler. Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

EMEKLİLERİN TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi ve ekonomistlerin beklentisine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisi için doğrudan belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının yüzde 20-23 arasında olması bekleniyor. Bu rakama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği refah payı eklenecek ve zamlı maaşlar hesaplara yatacak.

Kamu işçisine verilen yüzde 45 zam ve en düşük emekli maaşının net 22 bin TL'ye yükselecek olması burada emekliler için de referans değer olacak. Temmuzda emekliler için kademeli zam formülü üzerinde çalışılıyor.