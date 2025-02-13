Yayınlanma: 13.02.2025 - 09:48

Güncelleme: 13.02.2025 - 09:48

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 15.75’lik zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyeleri yüzde kaç zamlanacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2025 NE KADAR OLACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin yararlandığı bayram ikramiyeleri son olarak yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya yükseltildi. Emekliler geçtiğimiz yıl Kurban ve Ramazan Bayramı’nda toplam 6 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi aldı.

2018 yılında bin lira olarak verilen bayram ikramiyeleri günümüze kadar yüzde 200 arttı. Bayram ikramiyelerine yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin zam oranları belli olacak. Bayram ikramiyelerindeki zam oranlarına ilişkin hesaplamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

OLASI ZAM ORANINA GÖRE HESAPLAMALAR YAPILDI

Emekli bayram ikramiyelerine %30 zam gelmesi durumunda artış 900 lira olacak ve 3.900 liraya yükselecek.

Bayram ikramiyelerinde artışın % 35 olması halinde ise ikramiyeler 1.050 lira yükselecek ve 4.050 liraya ulaşacak.

Zam oranının % 40 olması durumunda ikramiyeler 4.200 lira, % 45 olması durumunda ise 4.350 lira olacak.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bayram ikramiyeleri %50 artış göstermesi durumunda bayram ikramiyeleri 4 bin 500 lira seviyesinde olacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyelerine yönelik yapılacak artışın belli olmasının ardından merak edilen bir diğer konu ise ikramiye ödeme tarihleri oldu. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta kutlanacak. Bayram ikramiyesi ödemelerinin en geç bayramdan 1 hafta önce hesaplara aktarılması bekleniyor. İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken ödeme yapılan günler, tahsis numarasına göre farklılık gösterecek.