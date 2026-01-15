Emekli bayram ikramiyesi belli oluyor: İşte masadaki o rakam!

AKP, emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesinin 2026 yılı için artırılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığında. Buna göre, halen 4 bin lira olan emekli bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılması planlanıyor ve düzenlemenin şubat ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

İKRAMİYELERİN 5 BİN TL'YE YÜKSELTİLMESİ BEKLENİYOR

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifinin ardından, emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranı da tartışma konusu oldu. AKP’li kaynaklar, ikramiyelere yapılacak artışın asgari ücrete uygulanan zam oranına paralel olmasının planlandığını, bu kapsamda bayram ikramiyesinin 4 bin TL’den 5 bin TL’ye yükseltilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin artış düzenlemesinin, şubat ayında TBMM’ye sunulması beklenen bir torba kanuna eklenebileceği ya da mevcut bir kanun teklifine madde ihdası yoluyla yasalaştırılabileceği ifade ediliyor.

Emeklilere, her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor.