Yayınlanma: 21.01.2025 - 13:33

Güncelleme: 21.01.2025 - 13:33

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, 2025 yılında da Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere iki kez bayram ikramiyesi ödemesi alacak. 2025 Ocak zammı ile emekli maaşları yüzde 15,75 oranında artış yaşamıştı. En düşük emekli maaşı da 14.469 TL’ye yükselmişti. Bu artışın ardından SGK 4A, 4B, ve 4C kapsamında milyonlarca emeklinin gözü zamlı bayram ikramiyesi tutarına çevrilmiş durumda. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar zam yapılacak?

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, ZAM VAR MI?

Emekli ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3.472,5 liraya yükselecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ramazan Bayramı, bu yıl 30 Mart'ta başlayacak. Bayramdan bir veya iki hafta önce ödemelerin hesaplara yatırılması bekleniyor.

Hükümet kaynaklarından ikramiye artışı konusunda bir çalışma yapıldığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ramazan ayının 1 Mart'ta başlaması ile beraber bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

2024 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL olarak ödenmişti.