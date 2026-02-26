Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesine ilişkin Ankara kulislerinde konuşulan son iddiaları paylaştı. İkramiyede artış yapılmasına kesin gözüyle bakılırken, zam oranının yüzde 25 ile sınırlı kalabileceği öne sürüldü. 28 Şubat tarihi ise başvuru açısından kritik eşik olarak gösterildi.

ZAM ORANI YÜZDE 25 İDDİASI İsa Karakaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, bayram ikramiyesinde artış yapılması bekleniyor. Ancak ekonomi yönetiminden gelen sinyaller doğrultusunda artış oranının yüzde 25 seviyesinde kalabileceği belirtiliyor. Bu çerçevede ikramiyenin 5 bin TL’ye yükselmesi ihtimali güç kazanmış durumda.

Ankara’da konuşulan bir diğer senaryoya göre ise son aşamada daha yüksek bir artış gündeme gelebilir. 5 bin 500 TL ya da 6 bin TL seçenekleri de zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Karakaş, kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı: Takvimler ilerliyor, nefesler tutuldu. Ramazan ayının manevi iklimi devam ederken milyonlarca emeklinin gündeminde tek bir soru var, 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?'

2026 yılı Ramazan Bayramı kapıda. Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma. Toplamda 3,5 günlük bir tatil bizleri bekliyor. Ancak 17 milyona yakın emekli ve hak sahibi için asıl mesele tatil değil, cüzdanları rahatlatacak o ödeme.

Bayram ikramiyesi, emekliler için 2018 yılında büyük bir kazanım olarak hayatımıza girdi. O günlerde 1.000 TL olan bu tutar, ne yazık ki asgari ücret veya Yeniden Değerleme Oranı gibi somut bir kıstasa bağlanmadı.

Süreç içerisinde rakamlar şöyle değişti: 2018-2020: 1.000 TL. (Sabit kaldı)

2021: 1.100 TL.

2023: 2.000 TL.

2024: 3.000 TL.

2025: 4.000 TL.

2018 yılında 1.000 TL ile rahat bir kurbanlık alınabilirken, çikolata+şeker parası bile kalıyordu. Bugün 4 bin TL ile bir hindi almak bile hayal oldu."

28 ŞUBAT TARİHİNE DİKKAT Bayram ikramiyesinden yararlanmak isteyen ve henüz emeklilik başvurusu yapmamış olanların 28 Şubat’a kadar dilekçelerini SGK’ye iletmeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuranların ikramiye listesine dahil edileceği belirtiliyor.

HERKES TAM ÖDEME ALMIYOR İkramiye ödemelerinde hak sahipliğine göre farklı uygulamalar bulunuyor. Kendi çalışması nedeniyle emekli olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları ödemeyi tam alıyor.

Dul ve yetim aylığı alanlar ise maaş oranlarına göre ödeme alıyor. Örneğin ikramiyenin 5 bin TL olarak belirlenmesi halinde, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir çocuk 1.250 TL, yüzde 50 oranında dul aylığı alan bir eş ise 2 bin 500 TL ödeme alacak.

Sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılıyor.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİR? Bayram ikramiyesi sadece emeklileri kapsamıyor. Şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular da bu ödemeden yararlanabiliyor.

Buna karşılık, primsiz 65 yaş aylığı alanlar, primsiz engelli maaşı alanlar ile banka ve oda sandıklarından emekli olanlar SGK’nin ikramiye ödemesi kapsamına girmiyor.