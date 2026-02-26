Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!
Paylaş

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

26.02.2026 10:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyelerine yapılacak artış oranına dair beklentileri sürerken SGK Uzmanı İsa Karakaş Ankara kulislerindeki son değerlendirmeleri paylaştı. Ekonomi yönetiminin ajandasında yer alan düzenleme için şubat ayı sonundaki başvuru süresine dikkat çekilirken ödeme takvimine dair ayrıntılar netleşmeye başladı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak? İkramiye ödemelerinden kimler yararlanabilecek ve ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm ayrıntılar...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesine ilişkin Ankara kulislerinde konuşulan son iddiaları paylaştı. İkramiyede artış yapılmasına kesin gözüyle bakılırken, zam oranının yüzde 25 ile sınırlı kalabileceği öne sürüldü. 28 Şubat tarihi ise başvuru açısından kritik eşik olarak gösterildi.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

ZAM ORANI YÜZDE 25 İDDİASI

İsa Karakaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, bayram ikramiyesinde artış yapılması bekleniyor. Ancak ekonomi yönetiminden gelen sinyaller doğrultusunda artış oranının yüzde 25 seviyesinde kalabileceği belirtiliyor. Bu çerçevede ikramiyenin 5 bin TL’ye yükselmesi ihtimali güç kazanmış durumda.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

Ankara’da konuşulan bir diğer senaryoya göre ise son aşamada daha yüksek bir artış gündeme gelebilir. 5 bin 500 TL ya da 6 bin TL seçenekleri de zayıf ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

Karakaş, kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Takvimler ilerliyor, nefesler tutuldu. Ramazan ayının manevi iklimi devam ederken milyonlarca emeklinin gündeminde tek bir soru var, 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?'

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

2026 yılı Ramazan Bayramı kapıda. Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma. Toplamda 3,5 günlük bir tatil bizleri bekliyor. Ancak 17 milyona yakın emekli ve hak sahibi için asıl mesele tatil değil, cüzdanları rahatlatacak o ödeme.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

Bayram ikramiyesi, emekliler için 2018 yılında büyük bir kazanım olarak hayatımıza girdi. O günlerde 1.000 TL olan bu tutar, ne yazık ki asgari ücret veya Yeniden Değerleme Oranı gibi somut bir kıstasa bağlanmadı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

Süreç içerisinde rakamlar şöyle değişti:

  • 2018-2020: 1.000 TL. (Sabit kaldı)
  • 2021: 1.100 TL.
  • 2023: 2.000 TL.
  • 2024: 3.000 TL.
  • 2025: 4.000 TL.
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

2018 yılında 1.000 TL ile rahat bir kurbanlık alınabilirken, çikolata+şeker parası bile kalıyordu. Bugün 4 bin TL ile bir hindi almak bile hayal oldu."

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

28 ŞUBAT TARİHİNE DİKKAT

Bayram ikramiyesinden yararlanmak isteyen ve henüz emeklilik başvurusu yapmamış olanların 28 Şubat’a kadar dilekçelerini SGK’ye iletmeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuranların ikramiye listesine dahil edileceği belirtiliyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

HERKES TAM ÖDEME ALMIYOR

İkramiye ödemelerinde hak sahipliğine göre farklı uygulamalar bulunuyor. Kendi çalışması nedeniyle emekli olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mensupları ödemeyi tam alıyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

Dul ve yetim aylığı alanlar ise maaş oranlarına göre ödeme alıyor. Örneğin ikramiyenin 5 bin TL olarak belirlenmesi halinde, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir çocuk 1.250 TL, yüzde 50 oranında dul aylığı alan bir eş ise 2 bin 500 TL ödeme alacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

Sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılıyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİR?

Bayram ikramiyesi sadece emeklileri kapsamıyor. Şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular da bu ödemeden yararlanabiliyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

Buna karşılık, primsiz 65 yaş aylığı alanlar, primsiz engelli maaşı alanlar ile banka ve oda sandıklarından emekli olanlar SGK’nin ikramiye ödemesi kapsamına girmiyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK uzmanı kulislerdeki en güçlü rakamı açıkladı!

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

İkramiyelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak ödemelerin mart ayı ortasından itibaren, ramazan ayının son haftasında kademeli şekilde başlaması öngörülüyor.

İlgili Konular: #SGK #emekli ikramiyesi #Emekli Bayram İkramiyesi #Bayram ikramiyeleri #İsa Karakaş