2026 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber ikramiye almayı bekleyen emekliler sosyal medyada araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Emekli Bayram İkramiyesi ne zaman yatacak? 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?

2026 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4 bin TL ödenecek.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri bayram tarihinden 6 gün önce yatırılmaya başladı. Bu duruma göre Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin de 6 gün önceden yatırılmaya başlayacağı düşünüldüğünde, ikramiyelerin 21 Mayıs'ta maaş ödeme tarihlerine göre öncelik verilerek ödenmeye başlaması bekleniyor.