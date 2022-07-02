Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyelerinin ödemesi başladı mı?

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:22

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli yurttaşlara ödeniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin ne zaman yatacağını açıkladı. Emekliler, "Bayram ikramiyesi ne zaman, bayram ikramiyesi saat kaçta yatacak?" sorularının cevabını merak ediyor.

2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyeleri ödemesi bugün başlıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

SSK kapsamında aylık alanların ikramiye ödeme günü ne zaman?

Aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022 tarihinde yatırılacak.

EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Aylık ödeme günü;

1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde yatırılacak.

BAĞKUR kapsamında aylık alanlara ise emekli ikramiyesi 7 Temmuz 2022 günü yatacak.



