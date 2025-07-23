Emekli maaş artışı için ilk talep açıklandı: 'Telafi zammı yapılmalıdır'

Türkiye Kamu-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini duyurdu. Konfederasyon, Ocak 2026 itibarıyla memur ve emekli maaşlarına 7 bin 500 lira telafi zammı talep etti. Ayrıca 2026’nın ilk 6 aylık dönemi için yüzde 30, ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 20 zam ve ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı istedi.

KAHVECİ TALEPLERİNİ BASIN TOPLANTISINDA PAYLAŞTI

Konfederasyon Genel Başkanı Önder Kahveci, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde dile getirecekleri talepleri açıkladı. Kamu görevlileri ve emeklilerinin 2026 ile 2027’de alacakları maaş zamları ve sosyal-özlük haklarının belirleneceği görüşmelerin 1 Ağustos’ta başlayacağını belirten Kahveci, "429 taleple masaya oturacağız" dedi.

'GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME SİSTEMİ HAYATA GEÇMELİ'

Kahveci, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun memurların özlük haklarıyla ilgili pek çok konuyu dışarda bıraktığını ifade ederek,

"Türkiye Kamu-Sen olarak, en temel talebimiz, grev ve siyasete katılma hakkıyla desteklenmiş ILO normlarına uygun gerçek bir toplu sözleşme sisteminin hayata geçirilmesidir" dedi.

ENFLASYON HEDEFİNİN ALTINDAKİ ZAMLAR KABUL EDİLEMEZ

Kahveci, ücret artışlarında hedeflenen enflasyonun baz alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti:

"Bu yıl memurlara ve memur emeklilerine hedeflenen yüzde 17,5 enflasyonun bile altında kümülatif yüzde 11,3 oranında zam yapıldı."

'TELAFİ ZAMMI YAPILMALIDIR'

Kahveci, geçmiş kayıpların telafi edilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"2025 yılı yüzde 11,3'lük maaş zammı, yüzde 17,5'lik enflasyon hedefinin 6 puan altındadır. yüzde 4'lük büyüme beklentisi de eklendiğinde, Ocak 2026 itibarıyla memur ve emekli maaşlarına 7 bin 500 lira telafi zammı yapılmalıdır. 2026'nın ilk 6 aylık dilimi için yüzde 30, ikinci 6 aylık dilimi için yüzde 20, ayrıca ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyoruz. 2027 yılı için ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 20 artı yüzde 10 artış, yine ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 oranında refah payı talep ediyoruz. Enflasyon farkının ise TÜFE'nin maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini istiyoruz. Temel mali taleplerimiz, 2026 yılının tamamı için en düşük dereceli memur için refah payı dahil kümülatif yüzde 92,3, ortalama yüzde 88,6, 2027 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 45,2 zam olarak özetlenebilir."

EK ÖDEMELER VE KİRA YARDIMI TALEPLERİ

Kahveci, taleplerinin karşılanması halinde maaşlarda önemli artışlar olacağını belirterek, "Memurlara 2023'te verilen ilave ek ödemenin emekli maaşlarına da yansıtılması gerekir. Birinci dereceye gelen bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmelidir. Lojmandan faydalanmayan ve kirada oturan tüm kamu çalışanlarına aylık 20 bin lira kira yardımı yapılmalı, büyükşehirlerde çalışan memurlara ayrıca 6 bin lira büyükşehir tazminatı ödenmelidir. Çalışanların gelir vergisi oranı yüzde 15’te sabitlenmeli, tüm kamu görevlilerine yılda iki kez bayram ikramiyesi ödenmelidir" ifadelerini kullandı.