Emekli maaşlarına 'ek zam' açıklaması sonrası Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ilk yorum: 'Resmen aylarca yalvardım...'
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, emekli maaşlarına yapılan ek zamdan sonra sosyal medyadan bir değerlendirme yaptı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X sosyal medya platformu üzerinden bir mesaj paylaşarak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamu kurumlarına bir mektup gönderdiğini hatırlattı.
Şimşek'in mektubunun son derece doğru bulduğunu belirten Demirtaş, siyasetçileri de tasarruf yapmaya çağırdı.
Demirtaş şu ifadeleri kullandı:
"Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’in Kamuya gönderdiği mektup son derece doğru (geç bile kaldık). Hükümetin ve Siyasetçilerin çok ciddi Tasarruf yapması gerekiyor. Siyasetçilerin ve Kamunun her türlü LÜKS tüketimden kaçınması şart. Bütçe ciddi sıkıntıda."
Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek’in Kamuya gönderdiği mektup son derece doğru (geç bile kaldık).— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 16, 2024
Hükümetin ve Siyasetçilerin çok ciddi Tasarruf yapması gerekiyor. Siyasetçilerin ve Kamunun her türlü LÜKS tüketimden kaçınması şart.
Bütçe ciddi sıkıntıda.
"RESMEN AYLARCA YALVARDIM..."
Ünlü ekonomisti, bir diğer paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:
“Allah emeklilere sabır versin… Ülke insanlara zorla ekonomi ve finans öğretiyor. Şimdi anladınız mı faizi gereğinden fazla düşüren Türkiye Ekonomi Modelinin nelere yol açtığını ? Resmen aylarca yalvardım yapmayalım diye…”
Allah Emeklilere Sabır Versin…— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 16, 2024
Ülke insanlara zorla Ekonomi ve Finans öğretiyor.
Şimdi anladınız mı Faizi gereğinden fazla düşüren Türkiye Ekonomi Modelinin nelere yol açtığını ?
Resmen aylarca yalvardım yapmayalım diye…
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