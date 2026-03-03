Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı için ilk rakamlar netleşti!

Memur ve emekli maaşlarına yılda iki kez enflasyon farkına göre zam yapılıyor. Aralık 2025 enflasyonunun açıklanmasının ardından ocak ayında maaş artışları uygulandı. Şubat 2026 enflasyon verisiyle birlikte temmuz zammını belirleyecek tablo da şekillenmeye başladı.

Milyonlarca memur ve emekli, her yıl ocak ve temmuz dönemlerinde enflasyon farkına bağlı olarak maaş artışı alıyor. Aralık 2025 enflasyonunun kesinleşmesi sonrası ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,19 oranında; memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,60 oranında zam yapıldı ve 1.000 TL seyyanen artış farkı verildi.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA YATIRILDI

Son düzenleme sonrasında en düşük memur maaşı 52 bin 617 TL’den 60 bin 896 TL’ye yükseldi. En düşük memur emekli aylığı 27 bin 889 TL seviyesine çıktı. Zamlı maaşlar ve oluşan fark ödemeleri kamu çalışanlarının hesaplarına yatırıldı. En düşük emekli maaşı ise 20 bin TL olarak belirlendi.

Zamlı ödemelerin tamamlanmasının ardından gözler, temmuz ayında yapılacak artışı belirleyecek enflasyon verilerine çevrildi.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN ENFLASYON TAKİBİ

Toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda 2026 yılının ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında zam yapılacak. Enflasyonun bu oranı aşması halinde oluşacak fark maaşlara eklenecek. Yıl başında uygulanan 1.000 TL’lik seyyanen artışın temmuz döneminde tekrarlanmayacağı bildirildi.

Ocak ayı enflasyonu yüzde 4,84 olarak gerçekleşmişti. Şubat enflasyonu ise yüzde 2,96 olarak açıklandı. Bu verilerle birlikte yılbaşından bu yana oluşan enflasyon farkı yüzde 7,95 oldu. Böylece yılın ilk iki ayı enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşı 1.590 TL artırılacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI NASIL ŞEKİLLENECEK?

Şubat 2026 enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte temmuz döneminde yapılacak emekli maaşı zammının hesabı da netleşmeye başladı. Ocak ayında gerçekleşen yüzde 4,84’lük artışın ardından şubat ayında yüzde 2,96 oranının eklenmesiyle yılın ilk iki ayında toplam enflasyon farkı yüzde 7,95 seviyesine ulaştı.