Temmuz ayında yapılan zam sonrası emekli memurların gözü, 14 günlük maaş farkı ödemelerine çevrildi. Peki, Emekli memur maaş farkları yattı mı? Emekliye 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak?

2025 TEMMUZ MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılan %15,57 oranındaki maaş zammının ardından, enflasyon farkından kaynaklanan 14 günlük maaş farkı ödemeleri gündeme geldi. Gözler şimdi SGK’nın belirleyeceği ödeme takvimine çevrilmiş durumda.

Kamu çalışanlarının maaşları her ayın 15’inden itibaren hesaplara yansıtılıyor. Bu nedenle öğretmen, polis, hemşire, doktor gibi birçok memur grubu 15 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasındaki dönem için 14 günlük maaş farkı alacak. Normal şartlarda maaş farklarının da Temmuz ayı maaşlarıyla birlikte 15 Temmuz tarihinde yatırılması öngörülüyor. Ancak bu yıl 15 Temmuz’un resmi tatile denk gelmesi, fark ödemelerinde gecikme ihtimalini gündeme taşıdı.

MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Zam oranı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte emekli memur maaşlarına temmuz ayında toplamda %15.57 oranında bir artış yapılmıştı. Bu kapsamda, örnek olarak 20 bin TL emekli aylığı alan bir memur, 1.453,20 TL maaş farkı alacak.

Kesin rakam, kişinin hizmet yılı, unvanı ve maaş katsayısına göre değişiklik gösterebilir.