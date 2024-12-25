Emekli politikası aylık sistemini altüst eden iktidar kapsamlı düzenlemeye uzak

Yayınlanma: 25.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.12.2024 - 04:00

İktidarın emekli politikası aylık sistemini altüst etti. Kök aylıklarda kapsamlı bir düzenleme yerine “en düşük aylık uygulaması” sistemi sorunu çıkmaza soktu. Milyonlarca emekli yeni yılda yine “sıfır zam” tehlikesi ile karşı karşıya kalırken memur emeklisi de ocakta sadece 2 bin liranın altında zam alabilecek.

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. TÜİK verilerine göre, 5 aylık enflasyon yüzde 14.57 oldu. 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları aylık zammı da netleşecek. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre, şu anda en düşük emekli aylığını 12 bin 500 TL ile Bağ-Kur tarım ile Bağ-Kur esnaf emeklileri alıyor. Bu emeklilerin kök aylıkları çok düşük. Aylıklar aradaki fark Hazine tarafından karşılanarak 12 bin 500 liraya tamamlanıyor.

Eğer en düşük aylık olan 12 bin 500 lirada yasa ile yeni düzenleme yapılmazsa milyonlarca emekli “sıfır zam” riskiyle karşı karşıya kalacak. Yüzdelik zamlar kök aylıklara yapılıyor. Örneğin 10 bin lira kök aylığı olan bir Bağ-Kur emeklisi ocakta yüzde 17 zam alsa alacağı aylık 11 bin 700 lira olacak. Yüzde 18 zam alsa aylığı 11 bin 800 liraya çıkacak. Buna karşın emekli, yine 12 bin 500 lira almaya devam edecek. Eline geçen aylığa bakıldığında “sıfır zam” almış olacak. Yaklaşık 4 milyona yakın emeklinin en düşük aylık olan 12 bin 500 lira aldığı belirtiliyor.

DÜZENLEME OLABİLİR

İktidarın bu hafta içerisinde Meclis’te görüşülecek “torba tekliflerin” içerisine en düşük aylığı artıran bir madde koyabileceğine dikkat çekiliyor. Ancak kapsamlı bir düzenleme yapılmadığı için altı ay sonra aynı sorun yine ortaya çıkacak.

Memur ve memur emeklileri de bu yılın ikinci yarısında yüzde 10 toplusözleşme zammı almıştı. Beş ayın sonunda memur ve memur emeklisinin yüzde 4.15 oranında enflasyon farkı oluştu. Ocak ayında memur ile memur emeklisine yüzde 6 oranında toplusözleşme zammı yapılacak. Beş aylık verilere göre, enflasyon farkıyla birlikte ocakta memur ile memur emeklisinin maaş ve aylıklarında yüzde 10.4 civarında artış kesinleşti. Ancak net rakam 3 Ocak’ta açıklanacak aralık enflasyonun netleşmesiyle belli olacak. Bu oran biraz daha artacak. Buna karşın en düşük memur emekli aylığındaki artış 2 bin liranın altında kalacak.

‘EMEKLİ BÜYÜK ŞOK YAŞAYACAK’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, yaşam pahalılığından en fazla etkilenen kesimin emekliler olduğunu vurguladı. Emekli aylığı ile geçinen hanelerin harcamalarının yüzde 28.4’ünün gıdaya, yüzde 31.9’unun konut ve kira harcamalarına, yüzde 6’sının da ev eşyalarına gittiğine işaret eden Bakırlıoğlu, aralık ayı enflasyon verileri açıklandığı zaman emeklilerin “büyük şok” yaşayacaklarını söyleyerek “Yılsonunda enflasyonun yüzde 45-46 oranında olacağı düşünüldüğünde Bağ-Kur ve SGK emeklilerinin yüzde 16-17, memur emeklilerinin ise yüzde 11-12 arasında zam alacak. Milyonlarca memur emeklisi 2 bin liranın altında aylık zammı ile karşı karşıya kalacak. Emeklilik sistemi çökmüş durumda” diye konuştu.