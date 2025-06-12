Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?

Kamu ve özel bankalar, çeşitli kampanya ve ödeme seçenekleriyle rekabette öne çıkmaya çalışıyor. Peki, 2025 Haziran ayında en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel promosyon tutarları ve banka banka detaylar.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKA HANGİSİ?

2025 yılında emekli promosyonları hız kesmeden sürüyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank ve diğer 12 banka, rekabet avantajı sağlamak için farklı kampanyalar düzenliyor. Emekliler, en yüksek promosyonun hangi bankadan verileceğini merak ediyor.