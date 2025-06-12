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Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?
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Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?

12.06.2025 11:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?

Emekli promosyonlarında hangi bankalar öne çıkıyor? Promosyon tutarları nasıl karşılaştırılıyor? En yüksek ödeme hangi bankadan alınıyor? 2025 haziran ayı kampanyalarında neler var? İşte ayrıntılar...

Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?
Haziran ayının gelmesiyle emekli promosyonlarına yönelik çalışmalar yeniden hareketlendi. Emekliler, maaşlarını aldıkları bankalardan alacakları promosyonlarla bütçelerine ek destek sağlamayı hedefliyor.
Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?
Kamu ve özel bankalar, çeşitli kampanya ve ödeme seçenekleriyle rekabette öne çıkmaya çalışıyor. Peki, 2025 Haziran ayında en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel promosyon tutarları ve banka banka detaylar.
Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKA HANGİSİ?

2025 yılında emekli promosyonları hız kesmeden sürüyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank ve diğer 12 banka, rekabet avantajı sağlamak için farklı kampanyalar düzenliyor. Emekliler, en yüksek promosyonun hangi bankadan verileceğini merak ediyor.
Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?
İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları...
Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI KARŞILAŞTIRMASI 

Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?

İŞ BANKASI   

Kapsam: Yeni taşıma/mevcut müşteriler  
Promosyon:  
  •    0-9.999 TL: 12.250 TL  
  •    10.000-14.999 TL: 16.000 TL  
  •    15.000-19.999 TL: 18.500 TL  
  •    20.000+ TL: 21.000 TL  
Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?

AKBANK  

Promosyon: 15.000 TL + 2.500 TL chip-para  
Dağılım:  
  •    0-9.999 TL: 6.250 TL  
  •    10.000-14.999 TL: 10.000 TL  
  •    15.000-19.999 TL: 12.500 TL  
  •    20.000+ TL: 15.000 TL  
Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?

YAPI KREDİ  

  • Tutar: 25.000 TL'ye varan  
Temel Promosyon:  
  •   ≤9.999 TL: 11.250 TL  
  •   10.000-14.499 TL: 15.000 TL  
  •   15.000-19.999 TL: 17.500 TL  
  •   20.000+ TL: 20.000 TL  
Ek Avantajlar:  
  •   2 fatura talimatı: +2.500 TL  
  •   1.000 TL kart harcaması: +2.000 TL  
Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?

TEB  

Toplam Promosyon: 21.000 TL  
Dağılım:  
  •   0-10.000 TL: 14.000 TL  
  •   10.000-15.000 TL: 17.000 TL  
  •   15.000-20.000 TL: 19.000 TL  
  •   20.000+ TL: 21.000 TL  
Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?

VAKIFBANK  

Temel Promosyon:  
  •   ≤10.000 TL: 5.000 TL (3 yıl)  
  •   10.000-15.000 TL: 8.000 TL  
  •   15.000-20.000 TL: 10.000 TL  
  •   20.000+ TL: 12.000 TL  
Ekstra: Kredi kartıyla aylık 1.500 TL nakit geri ödeme (10 ayda 15.000 TL) 
Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?

DENİZBANK  

Temel Promosyon:  
  •   0-9.999 TL: 5.000 TL  
  •   10.000-14.999 TL: 8.000 TL  
  •   15.000-19.999 TL: 10.000 TL  
  •   20.000+ TL: 12.000 TL  
Ek Ürün Avantajları:  
  •   MobilDeniz: 1.000 TL  
  •   KMH: 1.000 TL  
  •   Kredi Kartı: 2.000 TL  
  •   Fatura Talimatı: 1.000-4.000 TL
Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?

HALKBANK  

Promosyon:  
  •   10.000-14.999 TL: 8.000 TL  
  •   15.000-19.999 TL: 10.000 TL  
  •   20.000+ TL: 12.000 TL  
Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?

ZİRAAT BANKASI  

  • Promosyon: 12.000 TL'ye varan  
Kapsam: Tüm SGK emeklileri  
Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?
Not: Promosyon tutarları brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Koşullar bankalara göre değişiklik gösterebilir.
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