Emekli promosyonlarında son durum: Hangi banka ne kadar ödüyor?

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKA HANGİSİ?
2025 yılında emekli promosyonları hız kesmeden sürüyor. Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank ve diğer 12 banka, rekabet avantajı sağlamak için farklı kampanyalar düzenliyor. Emekliler, en yüksek promosyonun hangi bankadan verileceğini merak ediyor.
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI KARŞILAŞTIRMASI
İŞ BANKASI
Kapsam: Yeni taşıma/mevcut müşteriler
Promosyon:
- 0-9.999 TL: 12.250 TL
- 10.000-14.999 TL: 16.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 18.500 TL
- 20.000+ TL: 21.000 TL
AKBANK
Promosyon: 15.000 TL + 2.500 TL chip-para
Dağılım:
- 0-9.999 TL: 6.250 TL
- 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
- 20.000+ TL: 15.000 TL
YAPI KREDİ
- Tutar: 25.000 TL'ye varan
Temel Promosyon:
- ≤9.999 TL: 11.250 TL
- 10.000-14.499 TL: 15.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 17.500 TL
- 20.000+ TL: 20.000 TL
Ek Avantajlar:
- 2 fatura talimatı: +2.500 TL
- 1.000 TL kart harcaması: +2.000 TL
TEB
Toplam Promosyon: 21.000 TL
Dağılım:
- 0-10.000 TL: 14.000 TL
- 10.000-15.000 TL: 17.000 TL
- 15.000-20.000 TL: 19.000 TL
- 20.000+ TL: 21.000 TL
VAKIFBANK
Temel Promosyon:
- ≤10.000 TL: 5.000 TL (3 yıl)
- 10.000-15.000 TL: 8.000 TL
- 15.000-20.000 TL: 10.000 TL
- 20.000+ TL: 12.000 TL
Ekstra: Kredi kartıyla aylık 1.500 TL nakit geri ödeme (10 ayda 15.000 TL)
DENİZBANK
Temel Promosyon:
- 0-9.999 TL: 5.000 TL
- 10.000-14.999 TL: 8.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 10.000 TL
- 20.000+ TL: 12.000 TL
Ek Ürün Avantajları:
- MobilDeniz: 1.000 TL
- KMH: 1.000 TL
- Kredi Kartı: 2.000 TL
- Fatura Talimatı: 1.000-4.000 TL
HALKBANK
Promosyon:
- 10.000-14.999 TL: 8.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 10.000 TL
- 20.000+ TL: 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
- Promosyon: 12.000 TL'ye varan
Kapsam: Tüm SGK emeklileri