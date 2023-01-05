Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz'dan yüzde 30’luk zamma tepki: 'İnsan hakları ihlali'

05 Ocak 2023 Perşembe, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin maaşlarına yaptığı zam tatmin etmedi. Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, bütün uluslararası sözleşmelerde bir ülkede asgari ücretin altında ücret vermenin insan hakları ihlali olduğunun dile getirildiğini vurguladı.

Gösterişle açıklanan zam oranının emeklilerin dertlerine çare olmadığını vurgulayan Yavuz sözlerine şöyle devam etti: “Emekli-Sen olarak bütün siyasi partilere taleplerimizi ilettik. Zam, yine asgari ücretin çok altında kaldı. Tek bir gerçek var; DİSK açlık sınırını 13.200 TL açıkladı. Biz yine bu ücretin de çok altında kaldık. Ücretlerimizin en az asgari ücret kadar olmasını istiyoruz.”

AÇLIĞA MAHKÛM EDİLDİK

Bütün ülkelerde asgari ücretin en düşük ücret olduğunu, bunun altında başka ücret vermenin sosyal devlet mantığıyla örtüşmediğini belirten Yavuz, “Asgari ücretin altında bir ücret daha verilemez. Bu bütün uluslararası sözleşmelere aykırıdır. İnsan haklarına aykırıdır. TÜİK’in yaptığı belirlemeleri de kabul etmiyoruz. Emekliler ötekileştiriliyor. Açlık ve yoksulluk sınırının altına mahkûm ediliyoruz” diye konuştu.

Tüm emekliler olarak tepkilerini göstereceklerini belirten Yavuz, “Sağlık harcamalarımız ortada. Hepimizin kronik rahatsızlığı var. İlaç kullanıyoruz. Doktora daha sık gidiyoruz. Burada verilen zam ilaçların katkı payını karşılamaya yetmez. Artık görsün insanlar; emekliler doğalgaz yakamıyor, elektrik kullanamıyor. Havalar soğudu. Zamanımızın büyük bölümünü evde geçirmek zorundayız. Bu zammı biz kabul etmiyoruz” dedi.

SEYYANEN ZAM İSTEDİ

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün ise yüzdeli zamların haksızlık olduğunu belirterek seyyanen zam istediklerini vurguladı. Ergün bunun yanı sıra bayram ikramiyelerine de düzenleme gelmesini belirterek “Bu ikramiye ilk çıktığında bir kurban alıyorduk, bugün iki bacağını alamıyoruz” dedi.