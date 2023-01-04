Memur ve emekli zammı yüzde 30'a çıktı
Enflasyon verileri sonrasında memur ve emekli maaş zamlarını dün yüzde 25 olarak açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ise AKP'nin grup toplantısında zammı yılın ilk yarısı için yüzde 30 olarak belirlediklerini söyledi.
Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçük işletmelerin asgari ücret desteğinin 400 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, en düşük emekli maaşını 3500 TL'den 5500 TL'ye çıkarılacağını bildirdi. Erdoğan, memur ve emekli zammının da yüzde 30'a yükseldiğini dile getirdi. Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan enflasyon verileri sonrasında 'refah payı' farkı ile yüzde 25 olarak yine Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Küçük işletmelerin asgari ücret desteğinin 400 TL'ye yükselttildiğini açıkladıktan sonra Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 3500 liradan 5500 liraya çıkarıyoruz" ifadesini kullandı. Ardından ise memur ve emekli zammı yüzde 30'a yükseltildiğini söyledi. Ayrıca bu zamların yılın ilk 6 ayına ait olduğunu yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkını göz önünde bulundurarak yeni artışlar yapacaklarını da sözlerine ekledi.
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