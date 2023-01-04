Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

04 Ocak 2023 Çarşamba, 21:15

AKP Grubu, emekli maaşının alt sınırını 5 bin 500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında en düşük emekli maaşının 3500 TL'den 5500 TL'ye çıkarıldığını açıklamıştı.



Erdoğan, "Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza yüzde 25 oranını daha da yukarı çıkaracak formüller bulma talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. En düşük emekli maaşını da 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Bunların yılın ilk 6 ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yılında toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum." diye konuşmuştu.