Emekli ve memur maaşları erken yatar mı? Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı?
Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 10-14 Haziran'da yatırılacağını söyledi. Peki, Emekli ve memur maaşları erken yatar mı? Bayramdan hemen önce yatacak mı?
Emekli ve memur maaşı Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. SSK, Bağkur Kurban Bayramı maaş ödeme tarihleri araştırılıyor. Peki, Emekli ve memur maaşları erken yatar mı? Bayramdan hemen önce yatacak mı?
EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Kabine Toplantısı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı ikramiyelerimizi 10-14 Haziran tarihileri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. " dedi.
Kurban Bayramı yaklaşırken maaşların da erken yatıp yatmayacağı da gündeme geldi. Normal düzenle emekli maaşları SSK için 17’si ve 26’sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor.
Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelirken, bayram ise 16-19 Haziran arasında idrak edilecek. 2023 Kurban Bayramı'nda emekli aylığı ödemeleri bayramdan önce hesaplara geçmişti. 2024 Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran'a denk geliyor. Bu sebeple emekli maaşı ödemelerinin de bayramdan önceki hafta yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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