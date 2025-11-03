Emekli ve memur zammı belli oluyor: Ekim ayı enflasyonu açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,55, yıllık bazda ise yüzde 32,87 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMURLARIN GÖZÜ ZAM HESAPLARINDA

Milyonlarca memur ve emekli için belirleyici olan ekim ayı verileri açıklandı. TÜİK saat 10.00’da yayımladığı verilerle birlikte temmuzdan ekime kadar oluşan dört aylık enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu. Ocak 2026’da nihai zam oranları açıklanacak.

Açıklamaya göre, ekim ayında enflasyon yüzde 2,55 artarken temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde ise yüzde 3,23 olarak kaydedilmişti. Böylece dört aylık enflasyon farkı yüzde 5,00 seviyesinde oluştu.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN HESAPLAMA

SGK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammını TÜFE oranlarına göre alıyor. Ekim verisinin ardından dört aylık toplam enflasyon yüzde 10,25 olarak gerçekleşti. Bu oran, emeklilerin şimdiden yüzde 10,25’lik artışı hak ettiği anlamına geliyor. Ancak bu zam ocak ayında maaşlara yansıyacak ve kasım ile aralık verileri de toplam hesaba dahil edilecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Ekim sonu itibarıyla dört aylık enflasyon farkı yüzde 5,00 seviyesinde oluştu.

Bu fark, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında ocakta uygulanacak yüzde 11’lik zamla birleştiğinde, toplamda yaklaşık yüzde 16,56 oranında bir artış meydana geliyor.

KASIM VE ARALIK VERİLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Kesin zam oranı, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek. Ocak 2026’da memur ve memur emeklileri hem enflasyon farkını hem de yüzde 11’lik toplu sözleşme zammını birlikte alacak.