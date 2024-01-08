Emekli zammında kritik hafta... Gözler kabine toplantısında: Memur ve işçi emeklisi arasındaki zam farkı kapanacak mı?

Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:35

Güncelleme: 08.01.2024 - 09:39

Milyonlarca emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 37,57 zam hakkı elde etti. Buna rağmen asgari ücret ve memur maaşlarındaki yüzde 49'luk artış göz önüne alındığında belirli bir fark ortaya çıktı. Bağ-Kur'lular için refah payı başta olmak üzere seyyanen zam ve kademli zam formüllerinin gündeme geldiği belirtiliyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için teknik ve bütçe çalışmaları devam ediyor. Hükümet, bütçe disiplini, ücret artışı-enflasyon artışı gibi tüm ekonomik göstergeleri beraber değerlendirerek çalışmayı kabine toplantısına getirmeyi planlıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda emekli kök maaşları için refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam formülleri masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı son olarak 6 Aralık Çarşamba günü düzenlenmişti.

Bir sonraki Kabine Toplantısı tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat bu hafta Kabine Toplantısı'nın yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunulacak. En düşük emekli maaşı için 11-11 bin 500 TL rakamları masada bulunuyor.

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN?

Emekli aylıklarına enflasyon verisi dışında yapılacak zam için yasal değişiklik gerekiyor. Yapılacak yasal değişikliğin 16 Ocak’tan sonra TBMM’ye sevk edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda ocak ayı içinde zam oranının netleşmesi, emekli aylıklarının daha öncesinde verilmesi durumunda ise sonradan aradaki farkın hesaplara aktarılması öngörülüyor.