En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yandaş Cem Küçük'ten zam iddiası 'Erdoğan devreye girecek' dedi rakam verdi

Yayınlanma: 05.01.2024 - 10:13

Güncelleme: 05.01.2024 - 10:14

Emekli maaşlarıyla ilgili beklenen zam oranı belli oldu. TÜİK, milyonlarca emeklinin 2024 maaşlarına doğrudan etki edecek olan aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Aralık ayında enflasyon yüzde 2.93; 6 aylık enflasyon yüzde 37.57 2023 yılı enflasyonu ise yüzde 64,77 oldu.

Enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına 2024 yılı için en az yüzde 37.56 oranında zam yapılacağı kesinleşmiş oldu. Bu noktada en çok merak edilen bir diğer konu ise en düşük emekli maaşına gelecek zam oranı oldu. Türkiye’de en düşük emekli maaşından yararlanan emekliler arama motorları üzerinde ‘’En düşük emekli maaşına ne kadar zam gelecek?’’ sorusunun yanıtını aratmaya başladı.

Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Asgari ücret, memur ve memur emeklilerine yeni yılda hemen hemen yüzde 50'lik zam yapılması sonrası milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi de beklenti içine girdi.

TGRT Haber canlı yayınında çarşamba günü yaptığı açıklamada yandaş 'gazeteci' Cem Küçük, "Bu arada yazın, yaz aylarında asgari ücrete bir zam olmayacak ve tek zam olacak. Memur ve emekli zammı yüzde 49.25, SSK ve Bağ Kur emekli maaş zammı yüzde 37.57. Bu oran, kök maaşı 7 bin 500 liranın altında olan emeklilerin kök maaşına yapılacak. En düşük memur maaşı 22 bin liradan 32 bin 861 lira alacak" dedi.

En düşük emekli maaşı için açıklamada bulunan Küçük "Yüzde 37.57 zam gelecek. Yarın ya da Cuma günü yüzde 49'a yuvarlanacağını, en düşük maaşın 11 bin 500 liraya çıkacağını düşünüyorum. Diyelim ki hükümet memur ve memur emeklilere yüzde 49.25, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 37.57 zam gelecek derse, burada bırakılırsa emekli maaşının seçimde geri dönüşü olur. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye gireceğini düşünüyorum. En düşük emekli maaşı 11 Bin 500'e çıkabilir" ifadelerini kullandı.