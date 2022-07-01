Emekliler İzmir’de alanlara indiler, iktidara seslerini duyurmaya çalıştılar

01 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

DİSK’e bağlı Emekli-Sen, Emekliler Haftası kapsamında dün tüm yurtta eylem yaptı. İzmir’deki eylemin adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Atatürk Anıtı’na çiçek bırakan emekliler, açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek iktidara “İnsanca yaşamak istiyoruz” diye seslendi.

Eylemde konuşan DİSK Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak, “Yaptığımız mücadeleler sonucunda emeklilere 2018 yılından itibaren her bayram 1100 lira ikramiye verilmesini sağladık. O zaman bu para ile üç çeyrek altın alınıyordu. Şimdi aynı parayla ancak bir gram altın alınabiliyor. Emeklilere bayram ikramiyesi halen 1100 lira olarak ödeniyor. Biz emekli ikramiyelerinin en az asgari ücret düzeyinde olmasını istiyoruz. Bu koşular altında emekliler, emekçiler, ülkeyi kuran, vatana hizmet eden insanlar nasıl yaşayacak?” dedi.