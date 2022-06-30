Son Dakika: Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu
Son Dakika...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce yatacağını duyurdu.
NTV'de yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
KİM NE ZAMAN ALACAK?
SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.
SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;
17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022
22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;
1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,
2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022.
BAĞKUR kapsamında aylık alanlara 7 Temmuz 2022
2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli yurttaşlara ödeniyor.
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