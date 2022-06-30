Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

30 Haziran 2022 Perşembe, 10:39

9 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ediyor. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli yurttaşlara ödeniyor. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin ne zaman yatacağını açıkladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

SSK kapsamında aylık alanların ikramiye ödeme günü ne zaman?

Aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022 tarihinde yatırılacak.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiye ödeme günü ne zaman?

Aylık ödeme günü;

1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde yatırılacak.

BAĞKUR kapsamında aylık alanlara ise emekli ikramiyesi 7 Temmuz 2022 günü yatacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramında bin 100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de bin 100 TL olarak yatacak.