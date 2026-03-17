Emekliler ortak hareket edecek

Ağır yaşam koşulları içerisinde birleşik bir mücadele hattı oluşturma ihtiyacıyla geçen hafta bir araya gelen emekli örgütleri, pazar günü aldıkları kararı açıkladı. Toplantıda Birleşik Emekliler Sendikası, Emekli Meclisi, TİP Emekli Bürosu; İzmit, Gölcük ve Lüleburgaz emekli dernekleri, ortak koordinasyon kurulu çatısı altında hareket etmeye karar verdi.

Kurulda her örgütten iki temsilci yer alacak ve eylem planları oluşturulacak. Bir sonraki toplantı 29 Mart Pazar günü Birleşik Emekliler Sendikası Genel Merkezi’nde yapılacak. Geçen haftaki toplantıya gözlemci olarak katılan Tüm Emeklilerin Sendikası ve DEV Emekli Sen temsilcilerinden ise bu birlikteliğe olumlu yanıt gelmedi.

Bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapacak Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül, “Şimdilik arzuladağımız geniş birlikteliği yakalayamasak da bu adım önemli. 16 milyonluk bir seçmen kitlesi olmak büyük güç ve biz önce örgütlülük bilincini aşılamayı, sonra toplusözleşme hakkını elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.