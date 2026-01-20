Emeklilerden iktidara kırmızı kart: '20 bin lira yaşam mı oyalama mı?'

Tüm Emeklilerin Sendikası, emekli maaşlarına yönelik tepkisini Ankara Sakarya Caddesi’nde düzenlediği eylemle dile getirdi. Sendika üyeleri, kurdukları sembolik seçim sandığına kırmızı kart atarak iktidarı protesto etti. Eylemde konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Dönem Sözcüsü Adem Çiftçi, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti.

SAKARYA CADDESİ’NDE EMEKLİ EYLEMİ

Tüm Emeklilerin Sendikası, emekli maaşlarına tepki göstermek amacıyla Sakarya Caddesi’nde bir araya geldi. Eyleme katılan yurttaşlar, “İktidar zammını al başına çal”, “Sonuna kadar mücadele edeceğiz”, “Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek” ve “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiç birimiz” sloganları attı.

Basın açıklamasında sendika adına konuşan Dönem Sözcüsü Adem Çiftçi, emekli aylıklarına ilişkin düzenlemelere sert tepki gösterdi.

Çiftçi konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu dediler. Peki emekli bu parayla yaşayabilecek mi? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme kabul edildi. İktidar yine çıktı, yine ‘müjde’ diye anlattı. Ama biz biliyoruz, bu bir müjde değil. Bu, yoksulluğu kalıcılaştıran yeni bir makyaj operasyonudur.

Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken Çiftçi, mevcut düzenlemenin insanca yaşam koşullarını sağlamaktan uzak olduğunu savundu.

'20 BİN LİRA YAŞAM MI OYALAMA MI?'

Çiftçi açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

Bugün emekliye reva görülen şey, insanca yaşam değil; hayatta kalma mücadelesidir. Bugün emekliye dayatılan şey, hak değil; sadaka düzenidir. 20 bin lira yaşam mı, oyalama mı? Bu ülkede kiralar uçmuş, gıda fiyatları kontrolden çıkmış, elektrik-su-doğalgaz faturaları emeklinin boğazına çökmüşken; 20 bin lira, emeklinin derdine çare değil, yaraya tuz basmaktır.

Çiftçi, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hâle geldiğini vurguladı.

'BU ARTIŞ HANGİ HAYATI KURTARIYOR? HANGİ KİRAYI ÖDÜYOR?'

Komisyondan geçen düzenlemeye ilişkin eleştirilerini sürdüren Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

Kağıt üzerinde artış var gibi görünüyor. Ama biz soruyoruz: Bu artış hangi hayatı kurtarıyor? Hangi kirayı ödüyor? Hangi mutfak masrafını karşılıyor? Hangi sağlık giderine yetiyor? Bu artış, emekliyi refaha taşımıyor. Bu artış, emekliyi açlıktan kurtarmıyor.

Emeklilerin “en dipte eşitlenmeye” zorlandığını belirten Çiftçi, bunun sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti.

SORUN BU DÜZENİN KENDİSİNDEDİR

Çiftçi, emeklilerin yaşadığı yoksulluğun sorumlusunun mevcut ekonomik düzen olduğunu belirterek şunları söyledi:

Bir ülkede emekli; ‘Çocuklarıma yük olmayayım’ diye ağlıyorsa, ‘Pazardan artık akşamüstü artıkları topluyorum’ diyorsa, ‘Et alamıyorum, süt alamıyorum’ diyorsa orada sorun emeklilerde değil. Orada sorun bu düzenin kendisindedir. Emeklilerin alın teriyle oynuyorsunuz.

'SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ'

İktidarın yıllardır aynı politikaları sürdürdüğünü savunan Çiftçi, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

Emeklinin maaşı artmıyor, eriyor. Emeklinin geliri yükselmiyor, çalınıyor. Bu bir ekonomik kriz değil sadece… Bu, emekliye karşı yürütülen bilinçli bir yoksullaştırma politikasıdır. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Biz bu ülkenin ‘yükü’ değiliz; biz bu ülkenin emeğiyiz, geçmişiyiz, onuruyuz.

EMEKLİLERDEN TALEP LİSTESİ

Basın açıklamasında Tüm Emeklilerin Sendikası’nın taleplerini de sıralayan Çiftçi, emekli maaşlarının gerçek enflasyona göre güncellenmesini, sağlık hizmetlerinin ücretsiz ve erişilebilir olmasını, barınma sorununa karşı destek sağlanmasını ve emeklilerin sendikal haklarının tanınmasını istedi.

EYLEM KIRMIZI KARTLA SONA ERDİ

Açıklamanın ardından emekliler, sembolik olarak kurulan seçim sandığına kırmızı kart atarak iktidara tepkilerini bir kez daha gösterdi.