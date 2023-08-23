Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:04

Güncelleme: 23.08.2023 - 11:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil...' demesi üzerine emekli maaşı zammı gündem oldu. Peki, emeklilere ara zam gelecek mi? Emeklilere ara zam ne zaman gelecek? Emekli maaşı ne kadara olacak? İşte zam oranı...

EMEKLİLERE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Işıkhan, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ARTACAK?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, A Haber'de katıldığı canlı yayında emekli maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yıldırım, "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak" ifadesini kullandı. Zammın ne zaman yapılacağı sorusu üzerine de Binali Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi.

Buna göre; Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zamlı şekilde yatırılmaya başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

2023’ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.