Emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, emekliler, kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

Reuters
Yayınlanma: 21.05.2024 - 09:35
Emeklilere indirim kararı Resmi Gazete'de
Abone Ol google-news

Emekli maaşı yıl boyunca arka arkaya gelen zamlar ile adeta buhar olurken, milyonlarca emekli, yapılacak yeni düzenlemeleri takip ediyor.  'Emekliler yılı' kapsamında ayrıntılarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı yeni uygulamaya ilişkin ilk adım atıldı.

Resmi Gazete'de bugün yer alan karara göre emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinin emekliler için kullanımı da mümkün olacak. Karar 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Bakan Işıkhan, geçen hafta emeklilerle ilgili yeni çalışmaları duyurmuştu. Bu kapsamda emeklilerin kamu tesislerinden yüzde 15 indirim ile faydalanacağı belirtilmişti. Emeklilerin yaz aylarında KYK yurtlarını ücretsiz kullanabileceği bildirilmişti.


Bağ-kur emeklileri haberleri Bireysel emeklilik haberleri Bireysel emeklilik sistemi haberleri

İlgili Haberler

Engellilik tespiti ve emeklilik koşulları

Engellilik tespiti ve emeklilik koşulları
Emekli olduktan sonra Çemişgezek'e yerleşti! Örnek olsun diye üretmeye baladı...

Emekli olduktan sonra Çemişgezek'e yerleşti! Örnek olsun diye üretmeye baladı...
MHP lideri Bahçeli, Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın sözlerinden rahatsız oldu: Ben olsam 'sen orada yoksun' diye içeri alırdım

MHP lideri Bahçeli, Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın sözlerinden rahatsız oldu: Ben olsam 'sen orada yoksun' diye içeri alırdım
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yüzde 50 faiz cazip mi? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı

Yüzde 50 faiz cazip mi? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı
Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede

Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede
Meteoroloji açıkladı: 20 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 20 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor

Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor
3 soruda İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası ve yankıları: Suikast iddiaları nasıl okunmalı?

3 soruda İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası ve yankıları: Suikast iddiaları nasıl okunmalı?
Helikopter kazası sonrası İran’da geçici liderlik: Mohammed Muhbir göreve geliyor

Helikopter kazası sonrası İran’da geçici liderlik: Mohammed Muhbir göreve geliyor
Reisi’nin ölümü nelere yol açabilir? Bitmeyen diken üstü hali...

Reisi’nin ölümü nelere yol açabilir? Bitmeyen diken üstü hali...
Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…

Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…