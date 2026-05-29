Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı? ÖTV'siz engelli araç limiti ne kadar?

ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR?

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.

ÖTV'SİZ ARAÇ KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme ile ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde bulunan kişiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletildi. Buna göre, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına dair resmi sağlık kurulu kararı bulunan engelli bireyler de, Kanun’da belirtilen taşıtların ilk satın alımında on yılda bir kez olmak üzere ÖTV istisnasından yararlanabilecek. Böylece sürücü belgesi alamayan ortopedik engellilerin de araç edinirken vergi avantajından faydalanmasının önü açılmış oldu.

EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kanun teklifi metnine göre düzenleme yalnızca belirli grupları kapsıyor:

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar,

5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.

Buna göre SSK (4/1‑a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.