Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emekliliğiniz riske girebilir: O kuralı bilmeden dilekçe vermeyin!

Emekliliğiniz riske girebilir: O kuralı bilmeden dilekçe vermeyin!

17.09.2025 11:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Emekliliğiniz riske girebilir: O kuralı bilmeden dilekçe vermeyin!

Emekliliğe hazırlanan yurttaşlar '7 yıl kuralı' konusunda dikkatli olmalı. Sigortalılık tarihi, hangi kurumdan emekli olunacağını belirliyor. EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik süreçleri daha da kritik hale geldi. Peki son 7 yıl kuralı kimleri kapsıyor? 2008 sonrası sigortalılar için emeklilik nasıl belirleniyor? işte tüm ayrıntılar...

Türkiye’de son yıllarda milyonlarca kişi emekliliğe hazırlanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte birçok vatandaş emeklilik dilekçesi verdi. Emekliliğe hazırlananların dikkat etmesi gereken temel unsur ise “7 yıl kuralı”.

7 YIL KURALI NEDİR?

Emeklilikte hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olunacağını belirleyen temel kriter, “son 7 yıl” kuralıdır. 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan kişilerde geçerli olan bu kural, son 2.520 gün içerisinde hangi kuruma prim ödenmişse emekliliğin o kurum üzerinden yapılmasını sağlıyor.

Örneğin, son 7 yıl içinde 1.261 günden fazla SSK prim ödemesi yapılmışsa emeklilik SSK üzerinden gerçekleşiyor. Aynı durum Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için de geçerlidir. Üç kurumdan prim ödemesi yapılmışsa en fazla prim yatırılan kurum dikkate alınıyor.

1 EKİM 2008 SONRASI SİGORTALILAR İÇİN FARKLI UYGULAMA

1 Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanlarda uygulama farklıdır. Bu kişilerde yalnızca son 7 yıla değil, tüm çalışma hayatı boyunca primlerin hangi statüye daha çok yatırıldığına bakılır ve emeklilik o kurum üzerinden yapılır.

NEDEN 1 EKİM 2008 TARİHİ KRİTİK?

1 Ekim 2008, sosyal güvenlik sisteminde köklü değişimin başlangıç tarihidir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde birleştirildi.

Bu nedenle:

  • 2008 öncesi sigortalılar eski sisteme göre değerlendirilir ve “7 yıl kuralı” geçerlidir.
  • 2008 sonrası sigortalılar ise tüm çalışma hayatı boyunca prim yatırdıkları kuruma göre emekli olur.
İlgili Konular: #Emekli #emeklilik #EYT #SSK