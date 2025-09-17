Emeklilik için en iyi ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Giderek daha fazla kişi, farklı bir yaşam tarzı ve daha düşük yaşam maliyeti için yurtdışında emeklilik planları yapıyor. Global Citizen Solutions (GCS) tarafından yayımlanan 2025 Küresel Emeklilik Raporu, 44 pasif gelir ve emeklilik vizesi programını detaylı biçimde inceledi. Raporda her ülke; prosedür, vatandaşlık ve hareketlilik, ekonomi, vergi avantajları, yaşam kalitesi, güvenlik ve entegrasyon olmak üzere altı endekste 20 kriter üzerinden 100 üzerinden puanlandı.