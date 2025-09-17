Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emeklilik için en iyi ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
17.09.2025 12:53:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Giderek daha fazla insan, farklı bir yaşam tarzı ve uygun maliyetli bir hayat için yurt dışında emeklilik planları yapıyor. 2025 Küresel Emeklilik Raporu, ülkeleri yaşam kalitesi, güvenlik ve vergi avantajları gibi kriterlere göre değerlendiriyor. Peki hangi ülkeler emeklilik için en cazip seçenekleri sunuyor? Türkiye listede hangi sırada bulunuyor? İşte merak edilen sıralama…

Giderek daha fazla kişi, farklı bir yaşam tarzı ve daha düşük yaşam maliyeti için yurtdışında emeklilik planları yapıyor. Global Citizen Solutions (GCS) tarafından yayımlanan 2025 Küresel Emeklilik Raporu, 44 pasif gelir ve emeklilik vizesi programını detaylı biçimde inceledi. Raporda her ülke; prosedür, vatandaşlık ve hareketlilik, ekonomi, vergi avantajları, yaşam kalitesi, güvenlik ve entegrasyon olmak üzere altı endekste 20 kriter üzerinden 100 üzerinden puanlandı.

Raporda öne çıkan kriterler, emeklilik hayali kuranlar için ülkelerin yaşam kalitesi, vergi avantajları ve güvenlik düzeyine göre değerlendirilmesini sağlıyor.

ABD listeye giremezken, ilk 10 ülkede Amerika kıtası ve Avrupa ağırlıklı olduğu görüldü.

 

1- PORTEKİZ

  • Puan: 92,61
2- MAURİTİUS

  • Puan: 89,24
3- İSPANYA

  • Puan: 88,52
4- URUGUAY

  • Puan: 88,05
5- AVUSTURYA

  • Puan: 87,92
6- İTALYA

  • Puan: 87,42
7- SLOVENYA

  • Puan: 87,30
8- MALTA

  • Puan: 87
9- LETONYA

  • Puan: 86,97
10- ŞİLİ

  • Puan: 86,44
33- TÜRKİYE

  • Puan: 78,84
40- KAMBOÇYA

  • Puan: 76,52
41- MEKSİKA

  • Puan: 76,44
42- GÜNEY AFRİKA

  • Puan: 75,93
43- ZAMBİYA

  • Puan: 75,34
44- MALEZYA

  • Puan: 73,53
