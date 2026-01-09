Nijerya'daki krizi Wilfred Ndidi çözdü: 'Söz verdim, ben ödeyeceğim'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.01.2026 09:58:00
Afrika Uluslar Kupası öncesi ödeme kriziyle sarsılan Nijerya Milli Takımı'nda, Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi primlerin yatırılmaması halinde bonusları cebinden ödeyeceğini açıkladı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Cumartesi günü Cezayir ile çeyrek final mücadelesine çıkacak olan Nijerya Milli Takımı'nda, turnuva öncesinde başlayan ödeme krizi gündeme damga vurmuştu.

Bir süredir prim ve maaş ödemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle oyuncuların antrenmanlara çıkmama ihtimalini değerlendirdiği belirtilmişti.

Yaşanan krize takımın yıldız isimlerinden, Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi el attı. 29 yaşındaki deneyimli orta saha, sorunun büyümesini engelleyen bir açıklama yaparak takım arkadaşlarını ve teknik ekibi rahatlattı.

"SÖZ VERDİM, BEN ÖDEYECEĞİM"

Ndidi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Personele ve oyunculara, yetkililer Cumartesi gününden önce ödeme yapmazsa, bonusları şahsen ben ödeyeceğime dair söz verdim" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun bu çıkışı, Nijerya Milli Takımı'nda krizin yatışmasını sağlarken, oyuncuların Cezayir maçı öncesinde tamamen sahaya odaklanmasına yardımcı oldu.

