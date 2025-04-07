Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Haber Merkezi
07 Nisan 2025 Pazartesi, 09:30
Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 7 Nisan 2025 Pazartesi...

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 691 TL

Çeyrek altın: 6 bin 264 TL

Cumhuriyet altını: 24 bin 921 TL

Ons altın: 3 bin 24 dolar

Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 7 Nisan 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 12 bin 506 TL

Tam altın: 25 bin 2 TL

Gremse altın: 62 bin 697 TL

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