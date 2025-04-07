SGK uzmanından ara zam tahmini: Emekli maaşları temmuzda ne kadar olacak?

HÜKÜMETİN YAKLAŞIMI MERAK EDİLİYOR

Özgür Erdursun, temmuz ayında yapılması beklenen enflasyon farkı düzenlemesinin sabit gelirli ve ücretli yurttaşlar için nasıl sonuçlar doğuracağını yakından takip ettiklerini belirtti. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuzda emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar da netleşecek. Ancak asıl merak edilen hükümetin bu maaş artışlarına ek olarak refah payı veya seyyanen zam gibi yeni adımlar atıp atmayacağı.