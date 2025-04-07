SGK uzmanından ara zam tahmini: Emekli maaşları temmuzda ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına temmuzda ne kadar zam gelecek? En düşük emekli aylığı neden düşüşte? Asgari ücretin alım gücü ne kadar azaldı? Açlık ve yoksulluk sınırı sabit gelirlileri nasıl etkiliyor? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. İşte ayrıntılar...
SGK uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca sabit gelirli emekli ve çalışanın enflasyon karşısında yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Hükümetin aldığı önlemlere rağmen emekli maaşlarının alım gücünün azaldığını vurgulayan Erdursun, temmuz ayında en düşük emekli aylığına ilişkin öngörüsünü paylaştı.
GELİR ARTIŞLARI ENFLASYONUN ALTINDA KALDI
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılına ait enflasyon verileri, sabit gelirli kesim açısından olumlu bir tablo ortaya koymadı. Ocakta yüzde 5.03, şubatta yüzde 2.27 ve martta yüzde 2.46 olarak açıklanan enflasyon, yılın ilk üç ayında toplamda yüzde 10.06’ya ulaştı. Ancak bu süreçte sabit gelirli çalışanların gelir artışları enflasyonun gerisinde kaldı.
Gelişmeleri değerlendiren Erdursun, “2025 Ocak ayında yapılan yüzde 15.75’lik SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş artışı, şubat ve mart aylarındaki enflasyonla eridi. Bu oranlar emekli ve çalışanların yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.
MAAŞ ARTIŞLARI ENFLASYONU KARŞILAMIYOR
Erdursun, 2025 yılı boyunca yapılan maaş zamlarının ve enflasyon farklarının sabit gelirli yurttaşların alım gücünü korumakta yetersiz kaldığını dile getirdi. İlk üç aylık dönemde emekli maaşlarındaki erimenin yüzde 10.06 seviyelerine ulaştığını belirten Erdursun, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki verilerle birlikte bu farkın toplamda yüzde 15-16 seviyelerine ulaşabileceğini söyledi. Memur maaş farklarının ise yüzde 12-13 düzeyinde olacağı tahmin ediliyor.
'16 BIN 500 TL CİVARINA ULAŞMASINI BEKLİYORUM'
Temmuz ayındaki enflasyon farkı düzenlemelerine dikkat çeken Erdursun, "Temmuz ayında emeklilerin alacakları yeni zam ve enflasyon farkları ile birlikte en düşük emekli maaşının 16 bin 500 TL civarına ulaşmasını bekliyorum. Ancak ocak ayında 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı şu an itibarıyla 13 bin 99 TL’ye düşmüş durumda" değerlendirmesinde bulundu.
ASGARİ ÜCRETTE ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ
Erdursun, enflasyonun yalnızca emekliler ve memurlar değil, asgari ücretli çalışanlar üzerinde de ciddi etkiler yarattığını ifade etti. Ocak 2025’te 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücretin alım gücü yüzde 10 oranında düşerek 20 bin 11 TL’ye geriledi.
Ayrıca mart ayında açlık sınırı 23 bin 615 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 76 bin 922 TL’ye yükseldi. Erdursun, bu durumun sabit gelirli milyonlarca kişinin açlık sınırının altına düştüğünü gösterdiğini vurguladı.
HÜKÜMETİN YAKLAŞIMI MERAK EDİLİYOR
Özgür Erdursun, temmuz ayında yapılması beklenen enflasyon farkı düzenlemesinin sabit gelirli ve ücretli yurttaşlar için nasıl sonuçlar doğuracağını yakından takip ettiklerini belirtti. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuzda emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamlar da netleşecek. Ancak asıl merak edilen hükümetin bu maaş artışlarına ek olarak refah payı veya seyyanen zam gibi yeni adımlar atıp atmayacağı.
Son olarak Erdursun, hükümetin mevcut ekonomik önlemlerine ilişkin, “Son birkaç yıldır hükümet yetkililerinin ‘Gelecek ay bu aydan daha iyi olacak,’ ‘Birkaç aya ekonomi istikrara kavuşacak’ şeklindeki söylemleriyle ne kadar etkili bir çözüm sunulacağı hala belirsiz” dedi.
Temmuz ayında yapılacak açıklamalarla birlikte hükümetin emekli ve sabit gelirli çalışanlara yönelik nasıl bir politika izleyeceği merakla bekleniyor.
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