Emeklilik sisteminde alarm

Sosyal güvenlikte aktif-pasif dengesi bozuluyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 07.05.2024 - 04:00
Emeklilik sisteminde alarm
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CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporuna göre bu yıl şubat ayında aktif sigortalı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 azalarak 25 milyon 97 bine kadar geriledi. Buna karşın pasif (emekli) sigortalı sayısı ise dosya bazında yüzde 16.6 oranında artarak 15 milyon 352 bine, kişi bazında ise yüzde 15.6 oranında artarak 16 milyon 154 bine kadar yükseldi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin etkisiyle yaşanan bu gelişme sonucu Türkiye’de geçen şubat ayında 4 çalışana 1.95 emekli düşerken bugün 4 çalışan 1.63 emekliye indi.

Son bir yılda yüzde 1.6 oranında artan sosyal güvenlik kapsamındaki nüfus 75 milyon 617 bin kişiye yükseldi.

Sosyal güvenlik sisteminin bu yılın ilk dört aylık dönemindeki gelirleri geçen yıla göre 318.9 milyar lira artarak 559.5 milyar liraya yükselirken, giderleri de 570.8 milyar lira oldu. SGK gelirlerinin 258 milyar lirasını ise devlet bütçesinden aktarılan kaynak oluşturdu.


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