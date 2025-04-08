Emeklilikte dinlenme değil geçinme derdi: Emekli geçinemiyor, çalışmak zorunda kalıyor

Yayınlanma: 08.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2025 - 04:00

Aldığı aylıkla geçinemeyen emekliler çalışmak zorunda kalıyor. Emekli olduğunda maaş ve ücretinin düşeceğini gören yurttaş da emekliliğini erteliyor. Emeklilik nedeniyle işgücüne dahil olmayanların sayısı erkeklerde 2014 yılında 1 milyon 642 bin iken 2023’te 1 milyon 581 bine geriledi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın geçen yılın 4. çeyreğine ait, “İşgücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi Raporu’nda, emeklilik nedeniyle işgücüne katılmayanların durumu da incelendi. Rapora göre, Türkiye’de işgücüne dahil olmayan nüfusun yaş grupları ve cinsiyet bazında dağılımı incelendiğinde, emeklilik nedeniyle işgücüne katılmayan bireylerin yıllar içindeki eğilimleri dikkat çekiyor.

KADINLARDA ARTTI

Emeklilik nedeniyle işgücüne dahil olmayanların sayısı erkeklerde 2014 yılında 1 milyon 642 bin iken 2023’te 1 milyon 581 bine geriledi. Kadınlarda ise aynı dönemde 574 binden 707 bine çıktı. 2023 yılında toplam 2 milyon 89 bin kişi olan 50-64 yaş grubundaki emeklilik nedeniyle işgücüne dahil olmayanların 1 milyon 458 bini erkek, 631 bini kadınlardan oluştu.

Yıllara göre oransal dağılımlar incelendiğinde, 40-64 yaş grubu toplamında işgücüne dahil olmayan erkekler içinde emekliliği neden olarak gösterenlerin payı 2014’te yüzde 61.4 iken 2023’te yüzde 52.7’ye geriledi. Kadınlarda ise 2014’te yüzde 7.8 olan bu oran 2023’te yüzde 8.5’e çıktı. 2023’te işgücüne dahil olmayanlar arasında emeklilik nedeniyle işgücüne katılmama oranları genel olarak düşüş eğilimindeyken, emeklilikle ilgili yapılan düzenlemelerin de etkisiyle 40-44 ve 45-49 yaş gruplarında hem erkeklerde hem de kadınlarda artış gözlemlendi.

İŞ GÜCÜNDEN ÇEKİLME ORANLARI ARTTI

Erkeklerde 40-44 yaş grubunda emeklilik nedeniyle işgücüne dahil olmama oranı 2022’de yüzde 5.5 iken 2023’te yüzde 8.9’a yükseldi. Benzer şekilde, 45-49 yaş grubunda da 2022’de yüzde 14.8 olan oran 2023’te yüzde 28.7’ye çıktı. Kadınlarda da benzer bir eğilim gözlemlendi. 40-44 yaş grubunda 2022’de yüzde 0.2 olan oran 2023’te yüzde 1.1’e yükseldi. 45-49 yaş grubunda ise yüzde 2.5’ten yüzde 3.7’ye çıktı.

Rapora göre, erkeklerde 50-64 yaş grubunda emeklilik nedeniyle işgücüne dahil olmama payı yüksek seyrederken, kadınlarda emekliliğin işgücü dışında kalma sebebi olarak giderek daha fazla önem kazandığı da görülüyor.