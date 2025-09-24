Emeklilikte ek maaş imkânı yolda: Yeni dönem başlıyor!

Türkiye’de çalışanları yakından ilgilendiren emeklilik sisteminde yeni bir dönem başlıyor. Orta Vadeli Program kapsamında açıklanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanlara mevcut emeklilik haklarının yanında ek birikim imkânı sunmayı hedefliyor. Uzmanlar, çalışanların hak kaybı yaşamayacağını, aksine birikim olanaklarının artacağını belirtiyor.

TES RESMEN HAYATA GEÇİRİLİYOR

2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da yer alan TES, uygulamaya konuluyor. Yeni düzenlemeyle çalışanlar, mevcut emeklilik haklarının yanında işveren katkısıyla desteklenen ikinci bir emeklilik seçeneğine sahip olacak.

Uzmanlar, kıdem ve ihbar tazminatı gibi kazanılmış haklarda herhangi bir eksilme yaşanmayacağının altını çiziyor. Sisteme aktarılacak primler ise işveren katkısı veya işsizlik fonu üzerinden sağlanacak.

ZORUNLU KATILIM SİSTEMİ

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde çalışanların çıkış hakkı bulunuyordu. Ancak TES kapsamında işverenin doğrudan prim yatırmasıyla sistemden ayrılma seçeneği mümkün olmayacak. Bu yönüyle Türkiye modeli, Avrupa’daki benzerlerinden farklılaşıyor.

ÇALIŞANLARA EK BİRİKİM FIRSATI

Sistemin en önemli avantajı, çalışanlara ek birikim yapma imkânı sunması olacak. Uzmanlara göre kıdem tazminatı, evlilik veya askerlik nedeniyle alınan tazminatlar gibi mevcut haklarda değişiklik olmayacak. Bunun yerine çalışanlar, emeklilik dönemine yönelik ekstra birikim yapabilecek.

Avrupa ülkelerinde benzer uygulamalar genellikle isteğe bağlı yürütülüyor. Türkiye’de TES, zorunlu katılım esasına dayanacak ve işveren katkısıyla daha güçlü bir yapı oluşturulacak.

PRİMLERİN KULLANIMI VE EMEKLİLİK ŞARTLARI

TES’te biriken primler, normal emeklilik gibi ancak belirlenen yaş ve koşullar sağlandığında kullanılabilecek. Bireysel emeklilikte primlerin erken çekilebilmesi mümkünken, TES’te bu imkân bulunmayacak.

Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES, mevcut emeklilik sistemine ek güvence sağlamayı amaçlıyor. Uzmanlar, sistemin uzun vadede hem çalışanlara ek gelir sağlayacağını hem de ülke ekonomisine kurumsal tasarruf katkısı sunacağını vurguluyor.