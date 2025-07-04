Emeklinin beklentisi boşa çıktı: Hükümet maaşları 3 kuruş yuvarlayamadı!

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından emeklilerin gözleri en düşük aylık tutarına çevrildi. Kamuoyunda 17 bin TL beklentisi oluşmasına rağmen, herhangi bir zam yapılmadı. Beklenen yuvarlama tutarı dahi gerçekleşmedi; yalnızca 2 kuruşluk sembolik bir artışla yeni rakam açıklandı.

17 BİN TL BEKLENTİSİ GER ÇEKLE ŞMEDİ

Ekonomi yazarı Hüseyin Gökçe'nin haberine göre kamuoyunda enflasyon oranının yüzde 1,7 civarında olacağı öngörülüyordu. Bu orana göre en düşük emekli maaşının 17 bin TL'ye yükseltilmesi bekleniyordu. Bazı tahminlerde 16 bin 800 TL civarındaki rakamın dahi 17 bin TL’ye yuvarlanabileceği yorumları yapıldı.

TBMM'de AKP kulislerinde gazetecilerin yetkililerden bilgi almaya çalıştığı, bu görüşmelerde en düşük emekli maaşının 17 bin TL olacağı yönünde ifadeler kullanıldığı iddia edildi.

YENİ TUTARI AKP GRUP BAŞKANI A ÇIKLADI

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, saat 15.30 sularında yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşını kamuoyuna duyurdu.

SADECE 2 KURUŞLUK YUVARLAMA TEPKİ ÇEKT İ

En düşük emekli aylığının 16 bin 880 lira 98 kuruş olması gerekirken, yalnızca 2 kuruşluk yuvarlamayla 16 bin 881 TL olarak açıklandığı bildirildi. Bu sembolik artışın bütçeye maliyeti ise yalnızca 80 bin TL olarak hesaplandı.