Emeklinin cebindeki 3 maaş buhar oldu: Gram gram yoksullaşıyoruz!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz 2025 tarihinde açıkladığı enflasyon verileri sonrasında emekli maaşlarına yapılacak zam netleşti. TÜİK verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 35,05 olurken, aylık enflasyon ise yüzde 1,37 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından, memur ve emeklilere yapılacak 6 aylık enflasyon farkı da belirlendi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş farkı ise yüzde 15,6 olarak gerçekleşecek. Karar cumhurbaşkanının onayıyla yürürlüğe girecek.

EN D Ü Ş ÜK EMEKL İ MAAŞI 16 BİN 880 TL

Açıklanan verilerin ardından en düşük emekli maaşı 16 bin 880 TL olarak hesaplandı. 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşının artırılmasının ardından, bu maaşın alım gücü tartışma konusu oldu.

'TL'YE G ÜVEN YÜKSEL İYOR'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Erdoğan, "Son üç ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı, güven tazeledi. Risk primimiz düşüyor, TL'ye güven yükseliyor" ifadelerini kullanmıştı.

ALTIN KARŞISINDA ALIM G ÜCÜ GER İLEDİ

2025 yılının başında gram altın 2 bin 965 lira 75 kuruş iken 3 Temmuz itibarıyla 4 bin 294 lira 49 kuruşa yükseldi. 1 Ocak 2025 tarihinde 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşı ile yaklaşık 5 gram altın (4,87) alınabiliyorken zamlanan emekli maaşlarıyla artık 4 gram altın (3,93 gram) bile alınamıyor. Bu da altın bazında emekli maaşında yüzde 20 erimeyi gözler önüne serdi. 1 Ocak'taki ile benzer şekilde altın alımı yapmak için emeklilerin 1 yılda 15 maaş alması gerekiyor.

ALIM GÜCÜNDEKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR!

Yapılan en düşük emekli maaşı zammına rağmen, alım gücündeki sert düşüş devam ediyor. 2002 yılında en düşük emekli maaşı 216 TL, ortalama emekli maaşı ise 276 TL olarak belirlenmişti. Bu verilere göre, o dönemde en düşük emekli maaşı ile yaklaşık 12 gram altın alınabiliyordu.