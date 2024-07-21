Emeklinin milli gelirdeki payı azaldı

Yayınlanma: 21.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.07.2024 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Vehbi Bakırlıoğlu, emeklilerin gayri safi milli hasıladan (GSMH) aldığı payın son yıllarda azaldığına dikkat çekti. Bakırlıoğlu bu konuda şu bilgiyi verdi:

“2020’de 13 milyon 264 bin emekli aylığı alan yurttaş varken emeklilere ödenen maaşın GSMH’ye oranı yüzde 6.9’muş. 2023’te EYT’liler ile bu sayı yüzde 20 artışla 16 milyona çıkmasına rağmen emeklilerin GSMH’de aldığı pay yüzde 5.3’e düştü.” Ayrıca Eurostat’a göre Türkiye’nin, Avrupa’da İrlanda’dan sonra milli gelirden en az emekli ödemesi yapan ülke olduğuna dikkat çeken CHP Millitevekili Bakırlıoğlu, “Milyonlarca emeklinin aklıyla oynamayın. Bütçede gedik açan emeklilerimiz değil, iktidarınızın yolcusu olmayan havalimanları, hasta garantili hastaneleri, geçiş garantili otoyol ve köprüleridir” dedi.



