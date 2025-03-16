Emeklinin payına yine yokluk düştü

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, emeklilerin hem bayram ikramiyesi hem aylıklarında yaşanan düşüşe dikkat çekti.

Emeklinin payına yine yokluk düştü
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Mustafa Çakır
Yayınlanma: 16.03.2025 - 04:00

2018’de 12 milyon 613 bin emekli yurttaş olduğuna belirten Bakırlıoğlu, “O yıl verilen emekli ikramiyesinin bütçedeki payı yüzde 1.7 iken 2024’te yüzde 0.8’e düşmüş. Bu yıl ise ikramiye 4 bin TL’ye çıksa da bütçeden alacağı payın yüzde 0.7’ye ineceğini tahmin ediyoruz. 2025’teki ikramiyeyi, ilk verildiği zamanki haline denk getirirsek bugün verilenin en az üç katına çıkmış olması gerekiyor” dedi.

2018’den bu yana emekli sayısının arttığını da anımsatan Bakırlıoğlu, ayrıca “İkramiyenin en az bir asgari ücret kadar olması gerekir” dedi. 


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