Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesine yönelik yeni düzenleme için kritik tarih tarih bellli oldu.
Emeklileri ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin yeni düzenlenmenin 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında değerlendirileceği bildirildi.
2024'te emekliye bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmişti.
IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklama ile emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin çalışma yapacaklarını açıklamıştı.
Işıkhan "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" demişti.
Etiketler: #Emekli
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