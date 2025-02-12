Emekliye bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Yayınlanma: 12.02.2025 - 19:20

Güncelleme: 12.02.2025 - 19:24

Emeklileri ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin yeni düzenlenmenin 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında değerlendirileceği bildirildi.

2024'te emekliye bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmişti.

IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklama ile emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin çalışma yapacaklarını açıklamıştı.

Işıkhan "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" demişti.