Emekliye çift promosyon fırsatı kapıda: Rekabet büyüyor, rakamlar yükseliyor!

Emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar için banka promosyonlarında avantajlı dönem devam ediyor. Temmuz ayında yapılan maaş artışları, birçok emeklinin bir üst maaş dilimine geçmesini sağladı. Bu da promosyon tutarlarını yükseltti. Bankalar ağustos kampanyalarıyla tekliflerini güncelledi.

27 BİN TL’YE KADAR PROMOSYON VERİLİYOR Yeni kampanyalara göre üç banka 27 bin TL’ye kadar promosyon sunarken, bir banka ise 26 bin TL’nin üzerine, “Emekli yakınlarımı da getiririm” diyenler için ek 2500 TL’ye varan ödeme sağlıyor. Böylece toplam kazanç artıyor.

KİMLER PROMOSYON ALABİLİYOR? Emekli maaşı bağlanan herkesin, dul ve yetim aylığı alanların promosyon alma hakkı bulunuyor. Banka seçimi yapmaları yeterli. Yeni ya da eski emekli olma şartı aranmıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Promosyon alabilmek için emeklinin tercih ettiği bankaya “3 yıl boyunca maaşımı sizden alacağım” taahhüdü vermesi gerekiyor. Fatura, kredi kartı veya başka ek koşul zorunlu değil. Ancak bazı bankalar bu tür ek ürünlere bağlı olarak daha yüksek promosyon teklifinde bulunabiliyor. Bu nedenle sözleşme detayları dikkatle incelenmeli.

ALT SINIR VE ÜST SINIR NEDİR? Bankalar belirli kriterler doğrultusunda asgari promosyon tutarını ödemek zorunda. Ancak üst sınırda bir sınırlama bulunmuyor. Bankalar, kendi kararlarıyla bu tutarı artırabiliyor.

TEMMUZ ZAMMI PROMOSYONU NASIL ETKİLEDİ? Temmuz ayında emeklilere yapılan yüzde 16,67 oranındaki maaş artışı, promosyon skalasını da değiştirdi. Örneğin haziranda 15 bin TL maaş alan bir emekli, en az 8 bin TL promosyon alabiliyordu. Temmuz artışıyla maaşı 17 bin 500 TL'ye çıktı ve bir üst dilime geçti. Böylece promosyon tutarı da 10 bin TL’ye yükseldi.

HANGİ BANKA NE KADAR ÖDÜYOR? Şu an emeklilere 20 bin TL ve üzerinde promosyon veren banka sayısı 10’u bulmuş durumda. Bir banka 26 bin TL’ye ilaveten emekli yakını getirenlere 2500 TL ek ödeme sunarken, iki banka 27 bin TL, üç banka ise 25 bin TL’ye kadar promosyon sağlıyor.

3 YILI DOLMAYANLAR NE YAPABİLİR? Daha önce promosyon almış olan emekliler de yeni kampanyalardan yararlanabiliyor. Bunun için cayma hakkını kullanarak yeni promosyon alınabiliyor. Bazı bankalar mobil uygulamaları üzerinden güncelleme yapma imkanı sunarken, bazıları şubeden başvuru istiyor. Promosyon iptali durumunda, alınan tutar 36’ya bölünüp kalan ay ile çarpılarak iade tutarı hesaplanıyor. Bu tutar ya geri alınıyor ya da yeni promosyondan düşülerek ödeme yapılıyor.

BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR? Mevcut bankadaki promosyonun kalan süresine ait ödeme iade edildikten sonra e-Devlet üzerinden ya da doğrudan banka aracılığıyla maaş taşıma işlemi yapılabiliyor. Ardından yeni bankadan promosyon alınabiliyor.

3 YILINI DOLDURANLARIN HAKKI VAR MI? Promosyon alımında üç yıllık süresini dolduran emekliler, yeniden promosyon alma hakkına sahip. Bu kişiler isterse mevcut bankasıyla yeniden anlaşabilir ya da başka bir bankaya geçerek yeni tekliflerden yararlanabilir.

YENİ EMEKLİLER NE YAPMALI? Yeni emekli olanlar, ilk maaşlarını alacakları banka ile ya da farklı bir banka ile anlaşma yaparak promosyon alma hakkını kullanabiliyor. Bu noktada da üç yıllık taahhüt süresi başlamış oluyor.